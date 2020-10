Mitsubishi dévoile l’Eclipse Cross restylé qui offre une apparence de SUV sportif et élégant et améliore la confiance et le confort de conduite.

L’Eclipse Cross redessiné présente des améliorations de style significatives lui conférant une apparence de SUV sportif et élégant. Aucun véhicule Mitsubishi n’a été aussi avant-gardiste en matière de conception, alors que l’Eclipse Cross atteint un nouveau niveau de sophistication. Le résultat est un véhicule dont l’allure est élégante, uniforme, haut de gamme et unique.

La partie avant adopte une version évoluée de la conception de bouclier dynamique distincte de Mitsubishi qui exprime la force et la sécurité. Un nouveau protecteur de pare-chocs avant et une disposition des phares rafraîchie complètent la conception avant avec une apparence audacieuse et dynamique.

La silhouette épurée se poursuit à l’arrière avec un hayon et une lunette redessinés, donnant un style plus sophistiqué au SUV, offrant une meilleure visibilité à l’arrière et un style distinctif et contemporain. Les feux arrière tridimensionnels emblématiques de l’Eclipse Cross s’étendent vers le haut et vers l’intérieur, et rehaussent sa présence imposante et stable. Le nouveau hayon présente une conception hexagonale fortement sculptée qui rappelle la forme emblématique de la roue de secours montée à l’arrière, combinant un style épuré et élégant à la robustesse et à la fiabilité d’un VUS.

Dans l’habitacle, un nouvel intérieur noir aux accents contrastants argent et des sièges en cuir gris pâle créent une allure plus sophistiquée. Les garnitures de porte s’agencent également avec la couleur des sièges pour offrir un espace intérieur sportif de haute qualité. L’intérieur de l’Eclipse Cross a toujours été un endroit passionnant et confortable pour passer du temps, et les nouveaux changements rehaussent son confort et sa finition haut de gamme encore davantage.

Une nouvelle chaîne audio à écran d’affichage de 8″ avec connexion pour téléphone intelligent est offerte de série, ce qui permet au conducteur de mieux voir les informations et de l’utiliser plus facilement. L’écran a été rapproché du conducteur et du passager avant pour faciliter l’utilisation et comprend désormais des boutons de volume et de syntonisation simplifiant l’affichage. Le pavé tactile qui était utilisé auparavant pour plusieurs fonctions a été retiré pour offrir un plus grand espace de rangement dans la console centrale.

Eclipse Cross

Conçu pour des performances dynamiques et soucieuses de l’environnement



Repris du modèle précédent, l’Eclipse Cross est équipé du moteur quatre cylindres MIVEC de 1,5 litre à injection directe turbocompressé de la compagnie. Ce moteur MIVEC à conception moderne est fabriqué entièrement d’aluminium, ce qui réduit son poids et garantit un équilibre optimal des priorités distinctes de puissance et d’efficacité.

L’utilisation d’un turbocompresseur compact réduit la consommation d’essence, ainsi que le délai du turbocompresseur pour une sensation et des performances axées sur le conducteur, tandis que la combinaison de l’injection directe et de la turbocompression offre une plus grande efficacité sur toutes les routes et à tous les régimes. Grâce à sa boîte de vitesses à variation continue (CVT) à huit vitesses en mode sport, le nouvel Eclipse Cross optimise la dynamique de conduite tout en affichant une faible consommation d’essence.

Le plaisir d’une conduite assurée



Le système S-AWC de Mitsubishi offre une tenue de route stable et un contrôle précis, donnant aux conducteurs la confiance nécessaire pour conquérir facilement toutes les conditions routières.

Les ressorts des jambes de suspension avant MacPherson et de la suspension arrière multibras ont été réglés avec haute précision. Les amortisseurs arrière surdimensionnés de l’Eclipse Cross lui permettent d’améliorer considérablement sa maniabilité et son confort de conduite.

Combinant la polyvalence d’un SUV à une conception audacieuse et distinctive, l’Eclipse Cross a remporté de nombreux prix mondiaux, dont le prix Good Design en 2018 et le prix « Véhicule de l’année » de RJC en 2019.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.