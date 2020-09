Le Range Rover Velar se fait encore plus séduisant, responsable et intelligent avec une nouvelle motorisation hybride rechargeable et le système d’info-divertissement “Pivi”.

Le nouveau moteur 2,0 litres quatre-cylindres P400e hybride rechargeable offre une puissance combinée de 404 chevaux et 640 Nm de couple avec son moteur essence de 300 chevaux et un moteur électrique de 105 kW. Il accélère de zéro à 100 km/h en 5,4 secondes. Une batterie lithium-ion de 17,1 Wh, logée sous le plancher du coffre, peut se recharger à 80 % en 30 minutes seulement dans un point de charge rapide DC, ou en 1 heure 40 minutes avec une prise murale ordinaire de 7 kW/h lui offre une autonomie effective de 53 km en 100 % électrique.

Une nouvelle famille de moteurs Ingenium six-cylindres en ligne 3,0 litres fait également ses débuts sur le Range Rover Velar. La toute dernière génération de moteurs essence ou Diesel est disponible avec la technologie d’hybridation légère 48 V (mild hybrid electric vehicle : MHEV). Les nouveaux moteurs six-cylindres en ligne, développés par Jaguar Land Rover, sont disponibles sous les dénominations D300 (300 chevaux Diesel) et P400 (400 chevaux essence) à transmission intégrale, toutes étant équipées de la suspension pneumatique de série. Le système MHEV utilise un alterno-démarreur à courroie (Belt integrated Starter Generator : BiSG) logé dans le compartiment moteur pour récupérer l’énergie habituellement perdue à chaque décélération et la rediriger vers la batterie lithium-ion de 48 Volts située sous l’espace de chargement. L’énergie ainsi emmagasinée est redéployée pour assister le moteur thermique lors des accélérations mais aussi pour assurer un fonctionnement à la fois plus vif et plus doux du système Stop & Start.

Le nouveau moteur six-cylindres en ligne P400 dispense 550 Nm de couple, et capable d’un départ arrêté de 0 à 100 km/h en 5,5 secondes. Ce moteur dispose d’un compresseur électrique épaulé par un turbo compresseur à double entrée et une distribution variable en continu (Continuous Variable Valve Lift : CVVL) tandis que le moteur Diesel D300 dispense 650 Nm de couple, effectue le 0 à 100 km/h en 6,5 secondes et une consommation de 7,4 litres/100 km. De plus, la nouvelle génération de quatre-cylindres Ingenium D200 (204 chevaux Diesel) fait son apparition sur le Range Rover Velar, offrant davantage de puissance, moins d’émissions de CO2 et une meilleure économie de carburant. Ce moteur est lui aussi couplé à la technologie d’hybridation légère 48 V (mild hybrid electric vehicle : MHEV) comme le reste de la gamme.

L’habitacle du Velar affiche un design minimaliste, éclairé par les écrans digitaux qui sont maintenant animés par le système d’info-divertissement Land-Rover à la pointe de la technologie, Pivi et Pivi Pro. Ce système intelligent et intuitif, offert sous sa forme Pivi Pro à partir de la version S, métamorphose l’expérience digitale à bord du Velar. Parmi les nouveaux éléments de design qui apparaissent sur le Velar, le nouveau volant intègre des commandes intelligentes prêtes à recevoir à distance les toutes dernières mises à jour. Le nouveau Drive Selector remplace le sélecteur de vitesses rotatif.

Le Velar enregistre également l’apparition du système actif de réduction des bruits de la route (Active Road Noise Cancellation), une technologie se manifestant sous la forme de deux hauts parleurs haut de gamme, qui analysent en continu les vibrations reçues du revêtement et calculent la fréquence sonore exactement opposée pour effacer le bruit entendu par les occupants. L’effet est subtil, mais une réduction minimale de 4 décibels garantit une atmosphère intérieure encore plus calme et raffinée. Le système est également capable d’ajuster le niveau et le point d’émission des sons émis dans la cabine en fonction du nombre de passagers et de leur position sur les sièges, en utilisant pour cela les capteurs intégrés aux ceintures de sécurité. Ce système sophistiqué procure encore plus de sérénité à bord du Range Rover Velar, et contribue à réduire la fatigue du conducteur provoquée par l’exposition à des sons de basses fréquences durant les longs voyages.

Un nouveau dispositif de filtration de l’air augmente le sentiment de calme relaxant à bord du Velar, en réduisant le niveau de particules nocives, de pollens et même les odeurs. Ce nouveau système, qui vient s’ajouter à l’ionisation de l’air de l’habitacle , écarte les fines particules allergènes. Mis en service via le bouton “Purify” sur l’écran digital du bas, il est capable de filtrer les particules ultrafines (jusqu’à 2,5 PM et même moins). Le conducteur et ses passagers peuvent être sûrs que l’air qu’ils respirent à bord du Range Rover Velar est plus propre que l’air extérieur. Également disponible, la nouvelle Clé loisir de seconde génération peut totalement remplacer la clé traditionnelle. Étanche, résistante aux chocs, cette “clé” que l’on peut porter au poignet inclut à présent une montre digitale et elle permet au conducteur de démarrer, arrêter, verrouiller, et déverrouiller le véhicule, sans s’encombrer d’une clé traditionnelle.

Enfin, la version “Range Rover Velar Edition” étend encore le choix du client avec toute une combinaison d’améliorations à l’intérieur comme à l’extérieur. Basées sur la version R-Dynamic SE, les évolutions comprennent le toit contrasté noir et des jantes alliage noires de 20 pouces assorties qui affirment la prestance du Velar. La teinte métallisée Lantau Bronze est exclusivement réservée à cette nouvelle édition spéciale, également disponible dans la nouvelle teinte Hakuba Silver, ainsi qu’en Santorini Black ou Eiger Grey.

