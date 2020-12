Les nouvelles architectures offrent une liberté supplémentaire en prévision de l’élargissement de la gamme de modèles aux performances remarquables avec un groupe motopropulseur sans émission continueront d’offrir un caractère distinctif aux modèles John Cooper Works.

L’évolution de la gamme de modèles MINI est axée sur l’expansion continue de la mobilité électrique et offre de nouvelles possibilités pour le plaisir de conduire caractéristique de la marque y compris pour les modèles John Cooper Works. Les architectures des futurs véhicules MINI permettront de retrouver les performances extrêmes et des sensations de conduite réjouissante à la fois avec une technologie 100 % électrique et avec des moteurs à combustion.

MINI continue d’accélérer en matière de mobilité électrique. Le MINI Cooper SE Countryman ALL4 hybride rechargeable a conduit à l’électrification de 5 % des ventes totales de la marque. Après le lancement très réussi de la MINI Cooper SE 100 % électrique, cette part a doublé pour atteindre environ 10 % en quelques mois seulement. Sur la base de cette expérience, et en se tournant vers la technologie future, MINI prépare maintenant la prochaine étape dans le développement de modèles John Cooper Works électriques.

“Avec la MINI Cooper SE 100 % électrique, nous avons montré comment il est possible de combiner le plaisir de conduire typique de la marque et la mobilité électrique”, déclare Bernd Körber, directeur de MINI. “Il est maintenant temps de traduire la passion pour la performance de la marque John Cooper Works en électromobilité. C’est pourquoi nous travaillons au développement de prototypes pour des modèles John Cooper Works électriques”.

L’accent mis actuellement sur le développement d’une MINI John Cooper Works Electric démontre à quel point la mobilité électrique est importante pour l’orientation future de la marque – l’objectif est un mélange unique de durabilité, de performance et de passion. “Les modèles John Cooper Works équipés de moteurs à combustion conventionnels continueront à jouer un rôle important, pour s’assurer que nous répondrons aux souhaits et aux besoins des amateurs de performances du monde entier”, déclare Bernd Körber. “Avec ce nouvel accent mis sur les performances électriques, nous créons également l’opportunité d’affiner plus que jamais le caractère distinctif de la marque John Cooper Works”.

