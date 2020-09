Le CEO d’Opel, Michael Lohscheller, a présenté pour la première fois à un public, restreint pour cause de pandémie, le nouvel Opel Mokka au siège de l’entreprise à Rüsselsheim.

Déjà dévoilé virtuellement aussi bien en version électrique qu’en motorisations thermiques , le nouveau Mokka a eu droit à une présentation en live devant un public restreint et ce en “remplacement” d’une sortie au sein d’un Mondial de Paris finalement annulé.

De cette présentation, seuls les prix du nouveau Crossover amènent du nouveau avec un tarif démarrant à 22.600€, le Mokka-e étant à 36.200 euros.

«Avec le Mokka, nous avons pratiquement réinventé Opel. Nous avons conçu et développé la voiture à partir de zéro ici à Rüsselsheim. Toute l’équipe a travaillé avec une passion sans précédent et un engagement sans faille pour mener Opel vers un avenir brillant et passionnant. Au début des commandes, le nouveau Mokka est disponible en version essence, diesel ou purement électrique – le client a le choix », déclare Michael Lohscheller, CEO d’Opel.

