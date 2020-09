La marque de luxe basée à Stuttgart est sur le point de devenir le partenaire automobile exclusif de tous les événements mondiaux eSports de League of Legends lors des Riot Games, selon Bettina Fetzer, vice-présidente du marketing de Mercedes-Benz AG, lors de l’avant-première du championnat mondial de League of Legends 2020.

La dixième édition du championnat du monde d’eSports LoL 2020, ou Worlds 2020 en abrégé, se déroulera à Shanghai du 25 septembre au 31 octobre. Le premier grand événement sportif mondial en Chine depuis la pandémie de coronavirus marque non seulement le dixième anniversaire des championnats du monde, mais aussi le début du partenariat mondial entre Riot Games et Mercedes-Benz. Des indications sur ce partenariat ont été données à l’avance à la communauté LoL. Des observateurs avaient déjà reconnu le GLA et l’EQC dans la vidéo officielle de l’hymne du Worlds, diffusée le 17 septembre. Ce fut un sujet brûlant dans la communauté. Mercedes-Benz a immédiatement réagi sur les réseaux sociaux, où Bettina Fetzer, vice-présidente du marketing de Mercedes-Benz AG, s’est assise dans un EQC avec la Summoner’s Cup sur le siège passager avant et a déclaré en dialogue avec MBUX : “Hey Mercedes ! Conduis-moi à Shanghai ! » (Lien)

Bettina Fetzer a aujourd’hui officiellement annoncé le partenariat lors de l’avant-première des Mondiaux 2020, organisée par Riot Games de Los Angeles. Mercedes-Benz est désormais le partenaire automobile exclusif des trois événements mondiaux de League of Legends : le Mid-Season Invitational, les Worlds et l’All-Star Event. La marque à l’Étoile élève ainsi le parrainage actuel de la Ligue chinoise des légendes, appelée LPL, à un niveau mondial.

« Nous avons décidé de nous associer à Riot Games parce que nous croyons fermement aux eSports », déclare Bettina Fetzer, vice-présidente du marketing chez Mercedes-Benz AG : « League of Legends est l’un des jeux les plus populaires de ces dernières années. En nous associant à Riot Games au niveau mondial, nous voulons participer encore plus activement qu’auparavant à la construction de l’avenir des eSports d’hiver et inspirer les fans de notre marque dans un dialogue ludique ».

Mercedes-Benz débute le partenariat avec la devise “Icônes d’une nouvelle génération” et revient sur dix ans de championnat du monde eSports de League of Legends. Pour Mercedes, l’expression « la communauté d’abord » prend tout son sens au début des Mondiaux et pendant l’événement, puisque la marque offre des coffres Hextech –

des boîtes à surprises virtuelles avec des objets convoités dans le jeu. De plus, Mercedes va utiliser des approches créatives et innovantes pour produire et fournir du contenu exclusif aux fans pendant les Mondiaux. La marque entend ainsi interagir avec des millions de fans connectés dans le monde entier et participer activement à l’élaboration des Worlds par un engagement constant.

En tant que première marque automobile de luxe à s’intéresser aux eSports à l’échelle mondiale, Mercedes-Benz a développé une compréhension profonde de la passion implacable qui alimente le jeu et la communauté eSports de League of Legends », a déclaré Naz Aletaha, responsable des partenariats mondiaux des eSports, Riot Games. « Mercedes est synonyme d’excellence depuis près d’un siècle, et nous sommes ravis de combiner notre appétit commun pour l’innovation afin de faire vivre de grands moments sportifs sur la scène mondiale de League of Legends ».

Par ailleurs, le spot télévisé qui fusionne de manière impressionnante le monde des eSports LoL avec le monde réel a célébré sa première mondiale lors de l’événement médiatique. Dans le spot, le téléspectateur rencontre à la fois des héroïnes et des héros célèbres des eSports ainsi que plusieurs des personnages les plus populaires de League of Legends. Seule l’interaction de tous les joueurs en fait une équipe imbattable et donc des “icônes d’une nouvelle génération”.

L’engagement en faveur des eSports et la création d’une valeur ajoutée sont également rendus tangibles par grand nombre d’autres mesures. Mercedes-Benz va désormais présenter les cérémonies de remise des trophées lors des trois événements mondiaux, apporter un nouveau mode de diffusion à l’événement mondial le plus important et rendre un hommage durable aux eSports en général et à la communauté de League of Legends en particulier, avec des intégrations supplémentaires et des activités de communication créatives.

À propos des eSports League of Legends

League of Legends est un sport de haut niveau qui réunit des millions de fans dans le monde entier. Actuellement, plus de 800 professionnels jouent dans plus de 100 équipes professionnelles eSports de League of Legends, qui s’affrontent dans douze ligues à travers le monde. Chaque ligue régionale comprend une dizaine d’équipes qui s’affrontent tout au long de l’année divisée en deux saisons. Les équipes accumulent des points de championnat afin de se qualifier pour les deux grandes compétitions internationales : le Mid-Season Invitational et les Worlds.

