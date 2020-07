Aucune autre innovation de ces dernières années n’a aussi radicalement changé le fonctionnement d’une Mercedes-Benz que MBUX (Mercedes-Benz User Experience). La deuxième génération de ce système capable d’apprentissage a maintenant fait ses débuts dans la nouvelle Classe S. L’habitacle est encore plus numérique et intelligent, car le matériel comme le logiciel ont énormément évolué : de superbes affichages sur grands écrans (jusqu’à cinq), en partie avec la technologie OLED, facilitent encore les fonctions de contrôle du véhicule et de confort. Le facteur humain joue toujours un rôle prépondérant. Les possibilités de personnalisation et d’utilisation intuitive ont été considérablement étendues. Cela est certainement vrai à l’arrière, mais aussi pour le conducteur : ainsi, le nouvel affichage 3D permet une vue spatiale en touchant simplement un bouton pour la première fois. Un véritable effet tridimensionnel est obtenu sans avoir à porter de lunettes 3D.

L’assistant vocal « Hey Mercedes » est capable de dialoguer encore davantage. Ainsi, certaines commandes peuvent être effectuées même sans avoir à prononcer le mot clé « Hey Mercedes ». Comme pour accepter un appel téléphonique ou afficher la carte de navigation. « Hey Mercedes » peut maintenant aussi expliquer où se trouve la trousse de premiers soins, ou comment connecter un smartphone via Bluetooth.

Parallèlement à la saisie classique d’un code PIN, une nouvelle méthode d’authentification garantit un niveau de sécurité élevé. Reconnaissance combinée des empreintes digitales, du visage et de la voix. Cela permet d’accéder aux paramètres individuels ou de vérifier les processus de paiement numérique depuis le véhicule.

Cependant, la caractéristique unique de MBUX est sa mise en réseau avec une large gamme de systèmes de véhicules et de données de capteurs. Par exemple, la fonction d’avertissement de sortie dans la Classe S utilise désormais des caméras pour reconnaître l’intention d’un occupant de quitter le véhicule. Si un autre usager de la route approche dans l’angle mort, l’éclairage ambiant actif fait partie du système d’avertissement de sortie et clignote en rouge. L’assistant intérieur MBUX vérifie si le siège enfant est correctement fixé au siège passager avant. Le niveau d’attention du conducteur est également surveillé. Le conducteur est averti par ATTENTION ASSIST s’il présente des signes de somnolence.

Aperçu des caractéristiques clés

Nombreuses formes d’interaction et de personnalisation à partir de chaque siège :

Dernières technologies d’écran et MBUX pour tous les occupants Affichage multimédia au format portrait comme atout visuel Disponible en option avec la technologie OLED et la rétroaction haptique L’écran du conducteur permet un véritable effet tridimensionnel sans avoir à porter de lunettes 3D Jusqu’à trois écrans à l’arrière Partage rapide et aisé du contenu de l’écran avec les autres passagers Possibilité de sélectionner et modifier les destinations de navigation à partir des sièges arrière

Personnalisation étoffée En scannant un code QR avec l’application Mercedes, le véhicule est automatiquement connecté au compte Mercedes me Les préférences personnelles telles qu’une station de radio préférée et les paramètres présélectionnés peuvent être transférés à n’importe quel siège via le profil personnel Mercedes me Jusqu’à sept profils différents sont possibles dans le véhicule L’éclairage ambiant peut être réglé individuellement par configuration à distance, par exemple depuis la maison Comme les profils peuvent désormais être stockés dans le Cloud comme faisant partie de Mercedes me, ils peuvent également être utilisés dans d’autres véhicules Mercedes-Benz avec la nouvelle génération MBUX Outre l’entrée du code PIN Mercedes me, de nouvelles fonctions d’authentification biométriques et interconnectées garantissent un niveau élevé de sécurité. Il s’agit de la reconnaissance des empreintes digitales, du visage et de la voix. L’écran du conducteur est disponible en option avec deux caméras. Celles-ci sont utilisées par exemple pour la reconnaissance faciale

Fonctionnement simplifié et intuitif : Selon le niveau d’équipement, l’assistant intérieur MBUX reconnaît jusqu’à 20 souhaits de commande. Parmi les nouvelles fonctions de sécurité : reconnaissance d’un siège enfant non fixé sur le siège passager avant et avertissement d’angle mort. Il détecte l’intention de quitter le véhicule par les mouvements de l’occupant. Il permet d’avertir encore plus tôt les autres usagers de la route et de signaler les obstacles sur le côté du véhicule. Les nouvelles fonctions pratiques incluent le prépositionnement du siège du conducteur et des rétroviseurs extérieurs en fonction de la taille du corps et l’activation du store arrière en jetant un coup d’œil par-dessus l’épaule.



Le toit ouvrant coulissant peut également être actionné par des gestes de la main

L’assistant vocal « Hey Mercedes » écoute encore plus attentivement et comprend encore mieux les occupants : « Hey Mercedes » peut également être commandé par l’arrière. Plusieurs microphones aident à indiquer au système de quel siège provient la voix. Un éclairage ambiant clignotant identifie le haut-parleur concerné Si le conducteur dit « Je suis fatigué », un programme d’activation du pack confort ÉNERGIZING démarre. La même phrase émise de l’arrière lance un programme de bien-être. « Hey Mercedes » explique les fonctions (« Explorez-moi »), et aide par exemple quand un smartphone doit être connecté via Bluetooth, ou explique où se trouve la trousse de premiers soins Le mot-clé d’activation « Hey Mercedes » n’est plus nécessaire pour certaines applications. Ainsi, un appel entrant peut être pris directement avec « Accepter l’appel » « Hey Mercedes » prend désormais en charge 27 langues avec compréhension du langage naturel (NLU). Cela permet une interaction naturelle sur un large éventail de sujets Le nouveau Chit-Chat et le domaine de connaissances fournissent la bonne réponse à de nombreuses questions, même celles relatives à des bruits d’animaux ou à la culture générale Un dialogue avec une personne réelle peut également être lancé. Les systèmes domestiques et les appareils électroménagers peuvent également être reliés au véhicule et commandés par la voix grâce à la fonction Smart Home

Deux affichages tête haute (HUD) différents sont disponibles sur demande Le HUD plus grand fournit un contenu de réalité augmentée (RA) Ainsi, des flèches de désactivation animées (« arêtes de poisson ») sont pratiquement projetées sur la voie lors de la navigation. Pour les fonctions d’assistance, des informations provenant, par exemple, de l’assistant de régulation de distance actif s’affichent.



Design épuré et luxueux en tant qu’expérience intuitive :

L’écran du conducteur et l’affichage multimédia offrent une expérience esthétique complète L’apparence des écrans peut être individualisée avec un choix de quatre styles d’écrans (discret, sportif, exclusif, classique) et trois modes (navigation, assistance, service)

Le nombre de commandes classiques a été considérablement réduit : 27 touches de moins (interrupteurs mécaniques) par rapport au modèle précédent. La commande du regard vient compléter les autres options d’activation (toucher et balayage, commande vocale et gestes naturels de la main) Cependant, les fonctions clés telles que la les feux ou les essuie-glaces peuvent toujours être actionnés directement. Le panneau de contrôle climatique est en permanence sur le bord inférieur de l’écran

L’interface utilisateur (UI) suit l’intuition humaine L’assistant intérieur MBUX réagit aux gestes et aux mouvements « Hey Mercedes » répond à la parole Dans le grand écran tête haute, les informations pertinentes sont projetées dans le champ de vision du conducteur à une distance virtuelle d’environ dix mètres Un contenu de réalité augmentée coloré peut y être intégré (voir ci-dessus) Comme il est superposé directement à la réalité, cela se traduit par des informations directement perceptibles qui sont importantes pour la situation de conduite en cours.



