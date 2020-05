Le restylage des Mercedes-Benz Classe E dans les déclinaisons Coupé et Cabriolet donne rendez-vous pour le 27 mai.

Après la Berline et le Break, Mercedes-Benz donne rendez-vous pour le 27 mai avec la présentation des déclinaisons Coupe et Cabriolet de sa Classe E qui reprendront le nouveau faciès et dotations de la Beline.

Ainsi, on retrouvera des phares au design remanié (projecteurs LED hautes performances de série, phares MULTIBEAM LED en option), une calandre et des pare-chocs avant au design repensés ainsi que des feux arrière redessinés et désormais horizontaux qui redéfinissent la poupe de la berline à l’Étoile. De nouvelles teintes et jantes sont également au programme.

Au sein de l’habitacle, les Coupé et Cabriolet de la Classe E bénéficieront également nouvelles combinaisons de couleurs, de nouveaux sièges ainsi que du nouveau volant multifonction avec détection « Hands-Off » désormais en mode capacitif car pour signaler aux systèmes d’assistance qu’il continue de piloter la Classe E, le pilote n’a qu’à saisir le volant alors qu’auparavant, un léger mouvement directionnel, était nécessaire en guise de feedback. Le pilotage des fonctions de commande du combiné d’instruments et de l’écran média s’effectue via l’effleurement des boutons Touch-Control. Le principe physique utilisé pour les boutons Touch-Control n’est plus optique, mais capacitif. Le système d’infotainement MBUX deux grands écrans au format 12,3″/31 cm juxtaposés pour un effet écran large sera également de la partie.





La sécurité n’est pas en reste, et les avantages octroyés à la Berline restylée se retrouvent logiquement sur ces deux déclinaisons comme l’assistant de régulation de distance DISTRONIC actif avec adaptation de la vitesse basée sur l’itinéraire, l’assistant d’encombrements actif, l’assistant directionnel actif, le freinage d’urgence assisté actif ; désormais aussi avec fonction de changement de direction dans le Pack Assistance à la conduite, l’assistant d’angle mort actif – désormais aussi avec avertisseur de sortie du véhicule, le pack Stationnement avec caméras panoramiques avec une nouvelle vision latérale élargie et, pour la première fois, le stationnement automatique sur les places en créneau et en bataille, mais aussi sur des emplacements marqués.

Sous le capot, on devrait également retrouver les mêmes configurations que la Berline dont un moteur essence quatre cylindres (M 254) associé à un alterno-démarreur intégré de deuxième génération, offrant un gain de puissance de 15 kW maxi, viendra pour la première fois compléter le programme de motorisations. Les modèles animés par ce moteur seront dotés d’un réseau de bord de 48 V. Grâce à la récupération d’énergie et la possibilité de rouler en mode croisière, moteur coupé, le modèle essence est très efficient.

Campagne de sensibilisation

