Mercedes-Benz confirme l’élargissement de la gamme de voitures électriques avec l’annonce de six nouveaux modèles.

La Mercedes-Benz EQS, membre tout électrique de la nouvelle gamme de la Classe S qui arrivera l’an prochain sur le marché, inaugurera la nouvelle architecture électrique des véhicules électriques du segment du luxe de la marque de Stuttgart qui annonce qu’avec la berline classe affaire EQE et les variantes SUV d’EQS et d’EQE, d’autres modèles basés sur la nouvelle architecture suivront bientôt. Enfin, la production de l’EQA, le pendant entièrement électrique du GLA, démarrera plus tard cette année, suivi de l’EQB en 2021.

La nouvelle génération de véhicules électriques du segment du luxe et de la représentation repose sur une architecture développée sur mesure, évolutive à tous les niveaux et susceptible d’être utilisée dans tous les modèles. L’empattement et la voie ainsi que tous les autres composants du système, en particulier les batteries, sont variables grâce à la conception modulaire. Le concept de véhicule est ainsi optimisé pour répondre à toutes les exigences d’une famille de modèles électriques à batterie axée sur l’avenir. Cette architecture de véhicule permet de construire les voitures électriques Mercedes-Benz, des berlines aux grands SUV.

L’EQS permettra aux clients du segment du luxe de bénéficier pleinement de tous les avantages d’une architecture 100 % électrique en termes d’espace et de design. Avec une autonomie allant jusqu’à 700 km (selon WLTP), l’EQS satisfait également sur ce plan aux exigences d’une berline évolutive du segment de la Classe S. Simultanément, Mercedes-Benz reste fidèle à sa recette du succès dans la production et conçoit ses véhicules et ses usines afin de pouvoir construire différents modèles de façon flexible sur les mêmes lignes de production. Les véhicules électriques utilisent également les technologies intersectorielles pionnières de Mercedes-Benz, à l’instar notamment du système de commande et d’affichage MBUX (Mercedes-Benz User Experience) ou des systèmes d’aide à la conduite.

Le concept-car Mercedes-Benz Vision EQS a fourni en septembre 2019 des indications sur la conception évolutive du prochain EQS. Les prototypes camouflés actuellement testés annoncent également des caractéristiques clés révolutionnaires en matière de design pour le segment du luxe telles que l’habitacle avancé ou les lignes ‘one bow’ évoquant celles d’un coupé. Cependant, d’autres détails du design évolutif des modèles EQS SUV, EQE et EQE SUV cruciaux pour le succès de l’initiative électrique restent encore un secret pour le public.

