Après de longues étapes de développement numérique, des essais sur bancs et simulateur, la nouvelle génération du légendaire SL Roadster entre désormais dans une phase de tests.

Mercedes-AMG, en tant que marque de voitures de sport et de performance de Mercedes-Benz AG, a assuré le développement global du véhicule pour le renouvellement du légendaire SL roadster dont des véhicules de pré-production entament les essais dynamiques de grande envergure, jusqu’à présent au centre de test et de technologie du Groupe à Immendingen, et désormais également sur la voie publique.

La nouvelle Mercedes-Benz SL Roadster, qui s’offrira une capote en toile à la place du toit rigide des deux dernières moutures, aura comme caractéristique principale l’abandon de la proposition bi-place pour une offre à quatre passagers en étant orientée moins sportive et plus luxe et confort. Sous le capot, elle devrait hériter du V6 turbocompressé de 3,0 litres qui développe une puissance de 429 chevaux. Par la suite, le V8 revient avec ses 4,0 litres qui pousseront 515 chevaux.

