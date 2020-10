La lignée des track cars Renault Sport Cars est perpétuée avec la très spectaculaire TC4 qui concentre l’expertise de R.S. Performance conjugué à l’expérience en course de Vuković Motorsport avec ses Mégane WTCR.

Sur une base de Mégane R.S., la TC4 adopte un kit carrosserie complet améliorant fortement l’aérodynamisme, un moteur plus puissant atteignant 360 ch grâce à une gestion électronique complète, un plus gros turbo, un échappement retravaillé et un refroidissement optimisé, ainsi que des trains roulants modifiés. De quoi offrir à quelques puristes des sensations au plus proche de celles de la voiture de course.

Une transformation en série limitée hyper exclusive par l’écurie Vuković Motorsport, do t les transformations concernent :

Châssis : réglable avec suspensions modifiées, freins renforcés, conversion en deux roues directrices comme Mégane Trophy-R pour un gain en allègement et un typage plus racing.



Moteur : refroidissement optimisé, turbo de plus gros diamètre, cartographie revue pour obtenir une puissance portée à 360 ch. Boîte robotisée à double embrayage EDC. Échappement spécifique fait main par Vuković Motorsport.



Kit carrosserie : voies élargies, kit carrosserie large complet (le même qu’en compétition) et aileron. Capot optimisé pour le refroidissement. Jantes OZ Racing or. Codes graphiques noir et or RS Performance (logo sur le toit, bandes latérales, etc.).



Grâce à ce partenariat avec R.S.Performance, Vuković Motorsport travaille à réaliser une série limitée à 30 exemplaires de ce Kit R.S. Performance, une version ultra exclusive qui peut être personnalisée à la demande. De quoi s’offrir le look et des performances s’approchant de la voiture de course.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.