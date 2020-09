La supercar Maserati tant attendue et portant le nom de MC20, qui signifie Maserati Corse 2020, a été officiellement dévoilée lors de l’évènement «MMXX: Time to be audacious».

La Maserati MC20 affiche une grande personnalité et ses formes caractéristiques lui permettent de se faire sa propre place dans une segment de niche élitiste qui ne manquent pas de concurrence. Élégante et sportive, ce coupé bi-place à moteur central se caractérise surtout par des portières “Papillons”. On notera également les feux optiques effilés, la calandre étroite, les jantes spécifiques et la chute de toit prononcée. La MC 20 est proposée en six teintes. Tandis que le blanc Blanco Audace s’inspire des glaciers, le jaune Giallo Genio rappelle la ville de Modène. Le bleu Blu Infinito est issus du principe de l’anodisation, et le rouge Rosso Vincente est influencé par la couleur d’un volcan. Le gris Grigio Mistero rappelle la carrosserie nue des voitures ; le noir Nero Enigma est quant à lui brillant et presque liquide.

La monocoque en fibre de carbone ultra-légère et de haute technologie a été conçue pour rendre la MC20 plus solide, plus rapide et plus sûre. Sa haute résistance à la flexion et à la torsion la rend également impressionnante d’un point de vue dynamique, annonce le constructeur tout en précisant qu’elle affiche un Cx de 0.38.

L’habitacle est, il n’en pouvait être autrement, luxueux et sportif. Un intérieur uniquement équipé de l’essentiel, où chaque élément a une fonction pratique. Inspiré des montres de luxe, le sélecteur de mode de conduite mécanique orne la console centrale en fibre de carbone, et rappelle à tous les passagers qu’ils sont à bord d’une Maserati. Un minimalisme de la course associé au luxe caractéristique de Maserati, jusqu’au choix des cuirs les plus raffinés, de l’Alcantara et de la fibre de carbone. Dans l’air du temps, la MC20 adopte une interface nouvelle génération avec écran TFT personnalisable de 10.25″, et système connecté d’infotainment de 10.25″. Enfin, la MC20 est la première Maserati à être équipée d’un système audio ultra premium Sonus Faber.

Un cœur battant de 630 ch

La MC20 est doté du moteur Nettuno 100% maison et issu de la technologie F1, un V6 90° biturbo de 3,0 litres à carter sec, habituel dans le sport automobile, disposant d’une préchambre de combustion placée entre l’électrode centrale et la chambre de combustion classique, et d’un système de bougie double pour améliorer son rendement et diminuer les émissions de CO2. Il affiche une puissance de 630ch à 7500 tours/min et 730 Nm de couple à partir de 3000 trs/min, soit une puissance de 210 chevaux au litre. La boîte de vitesse à huit rapports à double embrayage de la MC20 est couplée à un différentiel à glissement limité mécanique (standard) ou électronique (en option).

La MC20 dispose également en option du Lift Systèm qui, lorsqu’une plus grande garde au sol est nécessaire pour par exemple pour passer des obstacles, permet à l’aide d’un simple bouton de lever l’essieu avant de 50 mm et ce à des vitesses pouvant aller jusqu’à 40 km/h. Quatre modes de conduite sont également proposés, à savoir GT, Sport, Corsa et Wet.

Pesant 1500kg, la MC20 affiche un 0 à 100km/h en 2,9 secondes, le 0 à 200km/h en 8,8s et une vitesse maximale de 325 km/h.