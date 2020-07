Mercedes-Benz entame une nouvelle campagne de communication autour de la nouvelle génération de sa Classe-S et met en avant la nouvelle génération de Mercedes-Benz User Experience (MBUX)

De ce qu’on le sait suite aux photos en fuite sur le net, la ligne générale de la nouvelle Mercedes-Benz Classe S sont très similaires à celles du restylage de la Mercedes Classe E. Les optiques multibeam, capables de projeter des images sur le bitume, sont désormais plus petites et clairement séparées de la calandre, qui est désormais plus imposant. Dans la zone arrière, nous trouvons des pilotes très pointus qui nous rappellent la Mercedes CLS. Autre détail, la Classe S récupère l’étoile sur le capot.

À l’intérieur, la nouvelle Classe S se distingue par son immense écran multimédia vertical qui occupe toute la console centrale inclinée, tandis que le tableau de bord numérique est toujours un écran rectangulaire, derrière lequel on trouve un énorme trou dont on ne connaît pas la fonction pour le moment.

Et c’est donc cette immense écran qui sera à l’honneur chez Mercedes-Benz à partir de demain avec trois épisodes de “Meet the S-Class DIGITAL” qui prodigueront les toutes premières informations sur certaines des innovations révolutionnaires de la nouvelle Classe S dont la présentation aura lieu en septembre. Le format d’actualité Meet the S-Class DIGITAL comprend par ailleurs des débats avec des interviews en studio ainsi que des reportages in situ et sur les pistes d’essai. Chacun d’entre eux est accompagné d’informations détaillées sous forme de vidéos, graphiques, textes de presse et images à télécharger. Il est également possible de discuter avec des experts de Mercedes-Benz.

Cette nouvelle approche de l’écran du système d’infodivertissement va totalement chambouler le design intérieur de la marque allemande qui utilise jusqu’ici le “Widscreen” formé de deux larges écrans juxtaposés face au conducteur, système inauguré d’ailleurs par cette même Classe S. Un style qui laissera place à un immense écran central plus carré, probablement supérieur à 14″, qui viendra se positionner d’une manière inclinée sur la console centrale.

