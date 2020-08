La supercar Maserati tant attendue et portant le nom de MC20, qui signifie Maserati Corse 2020 entame sa dernière ligne droite de teasers avant sa présentation ce 9 septembre.

Prévue pour le mois de main dans un premier temps avant que la pandémie de la Covid-19 ne viennent perturber les plans, la présentation de la Maserati MC20 avait été décalé pour ce mois de septembre, le 9 plus exactement et profite de l’approche de la date pour entamer sa campagne de teasers.

La MC20, dont Maserati avait dévoilé des prototypes camouflés pendant des essais routiers, a été développée au Maserati Innovation Lab, sera construite à l’usine de la Viale Ciro Menotti à Modène et disposera d’un d’un moteur développée en interne, après que la marque ait longtemps puisé chez le cousin Ferrari avant que cela ne se termine, signant ainsi le début d’une nouvelle famille de moteurs destinés exclusivement sur les véhicules de la marque.

En effet, ça sera le “Nettuno“, un V6 3.0L d’une puissance de 630ch et 730Nm de couple. Un moteur Ce moteur, issu de la technologie F1 est, comme annoncé, un V6 90° biturbo de 3,0 litres à carter sec, habituel dans le sport automobile, disposant d’une préchambre de combustion placée entre l’électrode centrale et la chambre de combustion classique, et d’un système de bougie double pour améliorer son rendement et diminuer les émissions de CO2. Il affiche une puissance de 630ch à 7500 tours/min et 730 Nm de couple à partir de 3000 trs/min, soit une puissance de 210 chevaux au litre.

MC20 lands September 9th Art meets engineering.MC20 lands September 9th.http://bit.ly/MC20_STD_FB#MaseratiMC20#MaseratiMMXX#Maserati Publiée par Maserati sur Dimanche 30 août 2020

MC20 lands September 9th Lift off is imminent.MC20 lands September 9th.http://bit.ly/MC20_Teaser_FB#MaseratiMC20#MaseratiMMXX#Maserati Publiée par Maserati sur Lundi 31 août 2020

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.