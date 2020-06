Vues du ciel, les installations de SEAT à Martorell scintillent telle une ville dans laquelle les employés et l’innovation jouent le premier rôle

Prendre de la hauteur pour voir les choses sous un autre angle. Au sol, SEAT est connue comme la seule entreprise qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des voitures en Espagne. Mais qu’en est-il vu du ciel ? Survolons l’usine de Martorell pour découvrir une ville à 600 mètres d’altitude.

La pièce maîtresse

Située à 30 kilomètres de Barcelone, l’usine de Martorell est l’épicentre de l’activité industrielle de SEAT. Elle s’étend sur plus de 2 800 000 m2, soit l’équivalent de 400 terrains de football, une superficie supérieure à celle de la Principauté de Monaco, dont 260 000 m2 d’espaces verts. Près de 13 000 personnes travaillent dans les différentes installations, en plusieurs rotations, si bien que le site peut être considéré comme une véritable ville. Outre ses habitants, celle-ci dispose d’un système de transports et même de son propre centre de santé.

Industrie 4.0

Pionnière dans ce domaine, la marque a mis en œuvre des projets innovants au sein de ses installations, comme par exemple le “protocole pour les drones”, qui consiste à utiliser une flotte de drones pour la livraison de pièces détachées. L’usine est la toute première en Espagne à adopter un système de ce type. Pour M. Christian Vollmer, le Vice-Président en charge de la Production et de la Logistique de SEAT, il s’agit « de la première étape de la transformation de la chaîne d’approvisionnement dans l’industrie automobile ». Il ajoute que cette initiative « va révolutionner la logistique comme c’est par exemple déjà le cas chez SEAT, en réduisant les délais de livraison de 80 % ». La marque a également déployé une flotte de véhicules autonomes (AGV) pour le transport à l’entrée et à la sortie des ateliers.

SEAT al sol, le soleil méditerranéen pour énergie

Il existe une caractéristique particulièrement marquante quand on survole cette grande ville. Il s’agit des 53 000 panneaux solaires installés sur les toits des ateliers de l’usine et dans les zones d’attente des véhicules. SEAT dispose ainsi de la plus grande centrale photovoltaïque de l’industrie automobile en Europe et de l’une des plus grandes installations de ce genre au monde. Celle-ci a été réalisée dans le cadre du projet “SEAT al sol” visant à contribuer aux économies d’énergie et au développement durable. Au total, cette initiative génère 17,3 millions de kWh par an.

Le moteur de l’avenir

Outre son activité de production, SEAT contribue également à l’innovation avec son pôle technologique, le Centre technique et son Centre de design. Ainsi, l’entreprise est le premier investisseur industriel en R&D en Espagne. Plus de 1 137 employés hautement qualifiés venus du monde entier travaillent au sein d’un espace de 200 000 m2, soit l’équivalent de 28 terrains de football. Ils ont pour mission de trouver les idées qui définiront les designs et les produits de la marque dans le futur. La simulation et la réalité virtuelle comptent parmi les innovations techniques utilisées. Ces technologies ont contribué à raccourcir les délais de développement des voitures les plus modernes et les plus fiables.

Une ville avec sa propre voie ferrée

En plus des voies terrestres et maritimes, le chemin de fer est un outil de distribution essentiel pour SEAT afin de gérer le grand nombre de voitures exportées de Martorell: 397 835 véhicules en 2019. Ainsi, la marque dispose de l’Autometro, deux lignes ferroviaires exclusives de 40 kilomètres qui relient l’usine de Martorell à l’infrastructure portuaire. Dédiées au transport des véhicules qui sont directement envoyés au port de Barcelone, cette voie ferrée améliore l’efficacité et la rapidité des livraisons internationales. En outre, cette ligne permet de réduire les trajets des camions, dont le nombre s’élèverait à 25 000 par an sur les routes, prévenant ainsi des émissions de CO2 à hauteur de 1 000 tonnes par an.

Le camp de la tribu CUPRA

Juste à côté du siège social de SEAT se trouve un bâtiment éco-efficient de 2 400 m2 à l’allure d’un paddock de course. Il s’agit du Garage CUPRA, le nouveau siège de la marque, qui a permis de porter les effectifs à 200 personnes. En 2019, CUPRA s’est consolidée avec une croissance de 71,8 % et près de 24 700 voitures vendues.

La santé avant tout

La santé et le bien-être des employés de SEAT est une priorité. C’est pourquoi le Centre de santé CARS (Healthcare and Rehabilitation Centre), pionnier dans ce domaine et situé au coeur de l’usine de Martorell, propose une médecine préventive ainsi que des soins de santé et de rééducation. Outre les services personnalisés offerts aux employés, un Comité scientifique d’entreprise mène des recherches sur la santé, le bien-être et le travail, tout en recommandant des habitudes saines auprès du personnel. Au total, 82 825 consultations ont été réalisées au sein de CARS en 2019. Les installations de 1 300 m2 sont équipées d’un matériel médical spécialisé et disposent d’un laboratoire de biomécanique pour examiner les caractéristiques musculo-squelettiques des employés. D’après Xavier Ros, le Vice-Président des Ressources Humaines de SEAT, CARS leur offre « la possibilité de bénéficier d’un traitement de qualité au sein même de l’entreprise et sans attente ». C’est pour cette raison que « ce centre pionnier est devenu une véritable référence en matière de services médicaux d’entreprise et sa popularité auprès des employés montre qu’ils apprécient l’engagement fort de SEAT en faveur de la santé » ajoute-t-il. A ce titre et grâce à CARS, SEAT a obtenu l’accréditation en tant qu’entreprise saine. De plus, SEAT et VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES ont conclu un accord pour ouvrir CARS Madrid, un centre médical de pointe offrant des services de santé spécialisés aux quelque 1 350 employés du Groupe VOLKSWAGEN à Madrid.

D’autre part, l’engagement de SEAT en faveur de la santé a été de nouveau démontré au début de l’année 2020. En effet, l’entreprise a adapté la ligne de production de la nouvelle SEAT Leon pour fabriquer des respirateurs automatisés en urgence afin de lutter contre le COVID-19 lors de la crise sanitaire. De plus, l’entreprise a été la première en Espagne à réaliser des tests PCR sur ses 15 000 employés.

