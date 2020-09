En présence du maire de Rüsselsheim, Udo Bausch, et du CEO d’Opel, Michael Lohscheller, la première Opel Insignia restylée est sortie des chaînes de l’usine du siège social à Rüsselsheim.

La production de la version restylée du vaisseau amiral d’Opel a officiellement commencé, Michael Lohscheller, CEO d’Opel, estimant que “c’est un grand jour pour Rüsselsheim. Nous attendions cette nouvelle Insignia. Elle va nous conférer une nouvelle impulsion grâce à la modernité de ses équipements et à la sobriété de ses moteurs. Avec la nouvelle Insignia et les futurs modèles que nous accueillerons à Rüsselsheim, l’usine peut s’attendre à un bel avenir en tant que site de production de véhicules ultramodernes – qu’ils soient équipés de moteurs thermiques à fort rendement ou de systèmes de propulsion électriques”.

Comme il avait déjà été annoncé, l’usine de Rüsselsheim produira à partir de 2021 la nouvelle Opel Astra et un modèle pour la marque DS Automobiles du Groupe PSA, qui viendront s’ajouter à l’Opel Insignia. La prochaine génération d’Astra et le modèle DS Automobiles seront tous deux basés sur la plate-forme moderne et électrifiable EMP2 du Groupe PSA.

