Le 11 novembre, Infiniti Motor Company dévoilera le tout nouveau QX55, lequel marque le retour d’Infiniti sur le marché des SUV Coupé de luxe.

Doté d’un profil de toit et d’éléments visuels inspirés par l’emblématique INFINITI FX, le QX55 combinera la posture et la polyvalence d’un multisegment intermédiaire haut de gamme au profil élancé d’un coupé sport qui “retarde” la chute de la ligne de toit au maximum, un peu comme sur l’Audi Q8, afin de garder un semblant de coffre mais surtout d’offrir une garde au toit plus généreuse que celle de plusieurs concurrentes.

Ce véhicule au style provocateur sera aussi équipé de technologies novatrices conçues pour donner le plein contrôle au conducteur, le stimuler et le mettre en symbiose avec la route. Le QX 55 devrait également reprendre sous son capot le moteur VC-T, pour “Variable Compression-Turbocharged”, du QX50.

Le QX55 2022 arrivera d’abord dans les showrooms nord-américains au printemps 2021, puis dans les autres régions. Il s’agit du premier d’une vague de nouveaux produits qu’INFINITI lancera dans les prochaines années.

