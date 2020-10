La Jaguar XE dispose à présent d’une nouvelle motorisation électrifiée et des toutes dernières technologies de connectivité.

C’est une journée bien chargée pour Jaguar avec deux présentation puisqu’en plus du restylage de la XF, c’est autour de la XE de dévoiler sa mise à jour, elle qui a eu droit un restylage de mi-vie l’année dernière, et qui est surtout centrée sur certains aspects technique même si on trouve de légers changements au sein de l’habitacle avec un nouveau volant en cuir plein fleur à jante double et des sièges remaniés.

Pour la première fois sur la Jaguar XE, La nouvelle génération de moteurs quatre-cylindres Diesel Ingenium est associée à la technologie d’hybridation légère (Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) pour une efficacité accrue. Ce système innovant utilise un générateur à courroie (Belt integrated Starter Generator, BiSG) intégré dans le compartiment moteur qui permet de recueillir l’énergie habituellement dispersée à la décélération et au freinage, et de la diriger vers la batterie lithium-ion 48 V logée sous le plancher du coffre. Elle se redéploie pour assister le moteur thermique dans les phases d’accélération tout en adoucissant le fonctionnement du système stop & start. Le nouveau moteur propulse la XE de 0 à 100 km/h en 7,3 secondes et affiche une consommation à partir de 4,8 l/100 km selon le cycle WLTP.

Ceux qui préfèrent rouler à l’essence ont le choix entre les versions 250 et 300 chevaux du moteur Ingenium 2,0 litres quatre-cylindres, qui produisent respectivement 365 Nm et 400 Nm de couple. Tous deux incluent un turbo double entrée et le système de levée des soupapes variable en continu (Continuous Variable Valve Lift : CVVL), pour une combinaison de performances et d’économie. Le moteur essence de 250 chevaux affiche des consommations à partir de 7,9 l/100 km et atteint le 0 à 100 km/h en 6,7 secondes. Le puissant 300 chevaux, systématiquement associé à la transmission intégrale intelligente Jaguar, propulse la XE de 0 à 100 km/h en 5,9 secondes.

La XE dispose du tout dernier système d’info-divertissement Pivi Pro de Jaguar, sur l’écran central tactile de 10” tandis que l’écran tactile inférieur, de 5,5”, également animé par la nouvelle technologie Pivi, combine deux commandes rotatives multifonctions à leds pour le contrôle des fonctions principales du véhicule. Pour aider le conducteur à accéder instantanément aux informations vitales, l’écran interactif HD de 12,3” placé face à lui bénéficie de graphismes améliorés et d’une présentation entièrement configurable. On peut afficher en plein écran la carte de navigation avec ses instructions une à une, les informations en digital des media, la liste des contacts ou les détails de l’info-divertissement. Coordonné avec l’affichage tête haute, le tableau de bord de la XE fournit au conducteur toutes les informations dont il a besoin sans provoquer de distraction.

Le nouveau système d’info-divertissement intègre Apple CarPlay et Android Auto de série et permet la connexion simultanée de deux smartphones via Bluetooth. Pour permettre un démarrage immédiat, Pivi Pro possède sa propre source d’énergie, ce qui le rend utilisable aussitôt que le conducteur prend place au volant.

Tout ceci est permis par la conception électrique de nouvelle génération (Electronic Vehicle Architecture : EVA 2.0), qui inclut les toutes dernières technologies pour garantir que la voiture soit connectée et mise à jour en permanence. Une série de nouvelles technologies visant à offrir plus de commodité comprend le système de connexion à distance Software-Over-The-Air (SOTA), qui garantit que la XE dispose toujours du logiciel dernier cri. Garder ainsi l’auto à jour signifie que le propriétaire n’a pas besoin de se rendre chez son concessionnaire pour effectuer ces opérations.

La connectivité Pivi Pro est assurée par la toute dernière technologie embarquée dual-sim, avec deux modems qui savent assurer en même temps des fonctions multiples, par exemple capter un media en streaming et télécharger les mises à jour SOTA, sans baisse de qualité. Cette connectivité de pointe garantit aussi des interruptions minimales en cas de “taches grises” de la couverture réseau, car elle balaye constamment parmi les fournisseurs d’accès à la recherche du meilleur signal.

Pour plus de commodité encore, la nouvelle génération de clé loisirs, portable, permet de verrouiller, déverrouiller et démarrer le véhicule sans la présence de la clé traditionnelle. Ce dispositif, rechargeable, incorpore une montre et dispose de sept jours d’autonomie sans recharge.

Le chargeur sans fil intégré de 15W possède désormais un système d’amplification du signal (selon les marchés). Le dispositif fonctionne via une antenne extérieure qui améliore le signal du smartphone quand il est utilisé dans la voiture.

