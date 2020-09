Dacia lève le voile sur ce qui restait à savoir sur la troisième génération de sa triplette Sandero, Sandero Stepway et Logan qui profitent d’un changement de plateforme pour proposer un niveau accru d’équipements, de sécurité active et passive, de nouvelles motorisations, une nouvelle boîte automatique et une inédite boîte manuelle à 6 rapports.

Si les proportions de la Sandero ont été reconduites, la citadine roumaine s’offre un design plus moderne avec une nouvelle face avant qui se distingue par des feux fins et une signature lumineuse en forme de Y. A l’avant comme à l’arrière, une ligne horizontale rejoint les deux optiques et se prolonge dans leurs lignes LED respective

La ligne générale est cependant plus fluide, grâce à un pare-brise plus incliné, un pavillon plus bas (-1cm), une ligne de toit fuyante et une antenne radio placée à la fin du toit. Malgré une garde au sol inchangée (133 mm en charge), la nouvelle Sandero semble plus basse, plus campée sur ses appuis, notamment grâce à des voies élargies et des roues affleurantes de 15 ou 16 pouces arborant,dès le deuxième niveau de finition,des roues «Flexwheel»dont le dessin des enjoliveurs imite habilement celui de«vraies» jantes alliage par ailleurs disponibles en 16 pouces. Notons que sur Sur la majorité des versions, la commande d’ouverture du coffre, ce dernier a une capacité de 328L (310L+18L est désormais électrique et migre en partie inférieure du hayon.

Avec sa garde au sol surélevée de 174mm (+ 41mm par rapport à Sandero, notamment du fait d’un diamètre de pneus augmenté), la Sandero Stepway est la baroudeuse polyvalente de la gamme Dacia. L’image et l’ADN crossover de Nouvelle Sandero Stepway sont renforcés par une différenciation accrue par rapport à la nouvelle Sandero et identifiable à l’avant par un capot spécifique, nervuré et plus bombé, des barres de toit logotées, de gros élargisseurs d’arches de roue et des bas de portes renforcés à la texture spécifique, le logo Stepway chromé sous une calandre différente et des ailettes bombées au-dessus des feux antibrouillards.

Entièrement redessinée, la silhouette de la nouvelle Logan est plus fluide et dynamique, légèrement allongée. La ligne de toit fuyante, l’antenne radio placée à la fin du toit et une légère diminution des surfaces vitrées latérales contribuent à dynamiser la ligne générale. La signature lumineuse en Y, les roues affleurantes et le design plus qualitatif de certains éléments comme les poignées de porte sont des attributs identiques à ceux de Nouvelle Sandero.

Le coffre de Nouvelle Logan est l'un des plus grand du marché (segment des B sedan) avec une capacité de 528litres,en progression de 18litres. A titre de comparaison, sa capacité est supérieure de 200litres à celui de Nouvelle Sandero. Afin de faciliter son accès, le seuil de chargement a été abaisséde 19 millimètres.Quel que soit le niveau de finition, Nouvelle Logan est équipée en série de la fermeture centralisée,du déverrouillage et de l'ouverture dela malle du coffre à distance via un bouton sur la clé ou la cartemains-libres. La fermeture du coffre est manuelle. Le coffre de Nouvelle Logan est équipé d'un organisateur inédit: quatre cloisons amovibles peuvent être fixées entre elles pour séparer le coffre en 4 espaces différents, avec une taille modulable selon les besoins. Cet accessoire permet de laisser facilement accessible des objets et de les maintenir dans une partie du coffre lors de trajets quotidiens(par exemple son ordinateur pour aller au bureau). Cet organisateur est bien évidemment amovible pour profiter pleinement du volume de Nouvelle Logan.

Habitacle rehaussé

A l’intérieur, le tableau de bord se pare d’un insert gainé de textile et les aérateurs d’air ont une forme inédite, d’un levier de vitesses raccourci et le dessin et la forme des nouveaux sièges avant offrent plus de confort et de maintien avec notamment des appui-têtes réglables en hauteur. Afin d’améliorer sa position de conduite, le conducteur peut désormais régler son siège en hauteur (+/-35 mm), le volant en hauteur (+/-2.1°) et en profondeur(+/-25 mm) et opter,en option,pour un accoudoir individuel ou central. Dacia annonce que l’habitabilité est digne du segment supérieur avec notamment le plus grand espace de la catégorie pour les jambes des passagers arrière, ce dernier est en progression de 42mm sur la nouvelle Sandero et nouvelle Logan. Sur la Sandero Stepway, la sellerie badgée Stepway s’accompagne d’inserts de textile et de liserés orange sur les contreforts de porte et la planche de bord.

Plus d’équipements

Chez Dacia, modernité n’est pas synonyme de course à l’équipement superflu. Les nouveaux équipements de la triplette suivent l’évolution de attentes clés des clients.Quel que soit le niveau de finition, l’équipement de série comprend un support smartphone (amovible selon les versions), un écran d’ordinateur de bord, l’allumage automatique des feux, des commandes au volant du régulateur et du limiteur de vitesse. Pour son confort et sa sécurité, le conducteur peut ainsi maintenir ses yeux sur la route et ses mains sur le volant. Une nouvelle climatisation automatique à affichage digital, les sièges avant chauffants (à partir d’avril 2021), la carte mains-libres avec ouverture à distance du coffre, le frein de parking électrique, la caméra de recul, les aides au parking à l’avant et à l’arrière et l’allumage automatique des essuie-glaces sont disponibles en série ou option selon les marchés. Enfin, pour la première fois chez Dacia, un toit ouvrant vitré électrique sera proposé courant 2021 sur la Sandero et Sandero Stepway.

Trois offres multimédia

Dacia propose trois systèmes multimédia pour sa triplette avec le Media Control, le Media Display et le Media Nav. Avec Media Control, les smartphone, positionné devant le conducteur grâce à un astucieux support dédié,devient le système multimédia déporté via la nouvelle application gratuite Dacia Media Control et une connexion Bluetooth ou USB. Ce dispositif permet d’accéder avec à la radio, à la musique, aux appels, aux messages, à des applications GPS et à bien d’autres fonctionnalités comme la reconnaissance vocale Siri ou Android. Pour une conduite plus sûre, des commandes radio sont accessibles sur le volant et sur un satellite derrière le volant. Sans smartphone relié au Media Control, la radio et la lecture de fichiers via le port USB restent disponibles. Cet équipement comprend deux haut-parleurs, une connexion Bluetooth et USB, et l’afficheur numérique TFT de 3,5 pouces entre les compteurs où les informations de la radio sont également affichées

Avec Media Display et ses quatre haut-parleurs, la console accueille un grand écran tactile de 8 pouces en position haute, légèrement tourné vers le conducteur pour une meilleure visibilité et ergonomie. L’interface dispose d’une connectivité Bluetooth et est compatible avec les systèmes pour smartphones Android Auto et Apple CarPlay. Un inédit onglet «voiture» permet notamment d’accéder aux réglages de certains ADAS (aides à la conduite). Enfin, avec Media Nav, le système multimédia s’enrichit de la navigation embarquée et de la connectivité sans fil pour Apple CarPlay et Android Auto. Le système audio bénéficie de la présence de 6 haut-parleurs au total.

Sécurité passive et active renforcées

Premiers modèles Dacia à bénéficier d’une plateforme modulaire CMF, la triplette s’offre une meilleure protection en cas de choc grâce à une résistance et une rigidité supérieures. La structure a été renforcée au niveau de la baie moteur (en voie basse, les longerons et les berceaux sont entièrement nouveaux) et de l’habitacle. La présence de nouveaux capteurs de pression de porte et d’un accéléromètre permet une détection précoce des collisions latérales pour un déploiement plus rapide des nouveaux airbags rideaux et latéraux protégeant l’abdomen, le thorax et la tête. Les Sandero, Sandero Stepway et Logan sont équipées en série de six airbags, de ceintures à limitateur d’effort, de prétentionneurs à l’avant et à l’arrière et de l’appel d’urgence en cas d’accident (bouton SOS situé au niveau du plafonnier). Pour une meilleure protection, les nouveaux sièges avant bénéficient d’une structure de leur cadre améliorée.Les appui-têtes avant sont équipés du système anti-coup du lapin.

En plus du limiteur de vitesse et de l’ESP dernière génération proposés en série,du régulateur de vitesse sur les commandes du volant (en option selon les finitions), les nouvelles Sandero, Sandero Stepway et Logan disposent d’aides à la conduite de dernière génération comme le Freinage automatique d’urgence actif de 7 à 170 km/h, le Détecteur d’angles morts: actif à partir de 30km/h et jusqu’à 140km/h, l’Assistance de parking et l’aide au démarrage en côte.

Sous le capot, Dacia annonce des motorisations plus efficientes et respectant la norme Euro6D-Fullqui entrera en vigueur le 1erjanvier 2021 et dotées de Stop&Start, avec le SCe 65 (3 cylindres 1,0L atmosphérique) couplé à une boîte manuelle 5 rapports, le TCe 90 (3 cylindres 1,0L turbo) couplé à une boîte manuelle 6 rapports ou une boîte automatique de type CVT et le ECO-G100 (nouveau 3 cylindres 1,0L turbo en bicarburation GPL) couplé à une boîte manuelle 6 rapports.

Boîte automatique CVT

La nouvelle boîte automatique CVT pour «Continuously Variable Transmission», qui remplace la boite Easy’R, proposée avec le moteur TCe 90 permet une réduction de la consommation (boîte plus légère et meilleure gestion moteur) et des émissions de CO2(-11% sur la Sandero et Logan, -4% sur la Sandero Stepway).

