La nouvelle DS 4. embarquera des technologies de pointe et ouvrira ainsi un nouveau chapitre de l’histoire de DS Automobiles.

Modèle du segment C-Premium, DS 4 est la rencontre du savoir-faire français du luxe et de la technologie augmentée, le tout sublimé par un design audacieux. Elle est conçue pour les clients à la recherche de style, de pureté, d’intuitivité, de technologie et de plaisir de conduire. Ainsi, elle satisfera plusieurs types de clientèle de par son concept.

Les choix technologiques de DS 4 ont été particulièrement étudiés pour la démarquer sur quatre grands domaines : électrification E-TENSE, connectivité appliquée à un intérieur fluide et numérique, confort et sérénité dynamique et signature lumineuse DS.

Électrification E-TENSE

La première avancée passe par le développement d’une nouvelle évolution de la plateforme EMP2. Toujours modulaire pour accueillir différents types de motorisations, toujours aussi dynamique et sûre, cette nouvelle évolution de la plateforme EMP2 a été développée pour DS 4.

La nouvelle évolution de la plateforme EMP2 permet d’améliorer de nombreux points au bénéfice des prestations, tout en donnant au style une nouvelle liberté d’expression pour façonner une silhouette aux proportions inédites.

Architecture

La nouvelle évolution de la plateforme EMP2 a été développée pour atteindre des proportions et les performances aérodynamiques recherchées. Le ratio caisse/roues inédit dans le segment et dans l’univers premium permet de créer une silhouette à la fois athlétique et efficiente avec, notamment, un nouvel auvent, l’abaissement de l’ensemble capot-aile et du plancher de rang 2…

Réduction de masse

La nouvelle évolution de la plateforme EMP2 introduit de nouvelles pièces en matériaux composite, des pièces de structures embouties à chaud et des éléments plus compacts comme le bloc de climatisation dégageant par ailleurs plus d’espace de rangement.

Sécurité

La nouvelle évolution de la plateforme EMP2 a été conçue pour répondre aux dernières normes de chocs réglementaires et consuméristes les plus strictes, sans compromis sur la masse globale de la structure.

Qualités dynamiques et acoustiques

La nouvelle évolution de la plateforme EMP2 repousse encore plus loin la notion de sérénité dynamique chère à DS Automobiles. Le recours à des solutions techniques comme le soudo-collage (près de 34 mètres de cordon de colle et points de soudure appliqués à la structure véhicule) ainsi que les éléments de liaison au sol et de direction entièrement repensés garantissent un agrément de conduite de référence, grâce à une torsion de caisse optimale et un toucher de route exceptionnel invitant au plaisir de conduire.

Hybride rechargeable

La nouvelle évolution de la plateforme EMP2 est née pour accueillir une chaine de traction hybride rechargeable de nouvelle génération, sans compromis sur l’habitabilité. Un moteur 4 cylindres suralimenté de 180 chevaux est couplé à un moteur électrique de 110 chevaux intégré à la boîte de vitesses EAT8, soit 225 chevaux cumulés, le tout alimenté par une batterie plus efficiente grâce à de nouvelles cellules plus compactes et de plus grande capacité, placée à l’arrière de la traverse déformable et qui autorisera une autonomie de plus de 50 kilomètres en mode zéro émission (cycle mixte WLTP).

Connectivité appliquée à un intérieur fluide et numérique



En matière de connectivité, la priorité a été d’offrir des solutions pour que le conducteur n’ait plus à quitter la route des yeux, un gage de sécurité indéniable. Baptisée DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY, cette expérience visuelle avant-gardiste propose un premier pas vers la réalité augmentée. Ainsi, via une nouvelle technologie immersive, les informations indispensables à la conduite sont directement projetées sur la route. Par un effet d’optique, les données s’affichent quatre mètres devant le pare-brise pour accompagner le regard du conducteur sur une diagonale de 21 pouces, jamais atteinte dans le segment. Les informations essentielles, comme la vitesse, les aides à la conduite, la navigation et les messages d’alertes ou encore le morceau qu’il écoute ou l’appel qu’il reçoit se retrouvent comme projetées sur la route.

Cette technologie sensorielle et expérientielle fait partie d’une offre plus globale, au cœur d’un système d’info-divertissement entièrement repensé : DS IRIS SYSTEM. La nouvelle interface reprend l’ergonomie d’un smartphone avec une interface tactile, fluide et réactive, basée sur la notion de profils totalement personnalisables grâce à des widgets. Les préférences de réglages et d’affichage se chargent automatiquement à l’entrée de l’utilisateur dans le véhicule. La logique de personnalisation permet à tout un chacun d’ajuster le contenu à ses besoins.

La voix et le geste permettent de commander DS IRIS SYSTEM. Constructeur d’avant-garde, DS est allé au-delà des frontières de l’automobile pour trouver un partenaire capable d’offrir à ses clients la meilleure solution de reconnaissance vocale en langage naturel. DS IRIS SYSTEM intègre un assistant personnel capable de reconnaître ce qui est dit pour que le système exécute les demandes.

Pour le geste, DS SMART TOUCH, positionné sur la console centrale, est un écran accessible du bout des doigts. Il suffit de faire un geste vers l’une des fonctions préenregistrées. L’écran identifie également des mouvements habituels comme le zoom, le dé-zoom et la reconnaissance d’écriture.

Pour que le système et sa cartographie soient toujours au meilleur niveau, les mises à jour se feront via le cloud en temps réel.

Confort et sérénité dynamique



Déjà proposée sur DS 3 CROSSBACK, DS 7 CROSSBACK et DS 9, la conduite semi-autonome de niveau 2 – le plus haut niveau de ce qui est autorisé aujourd’hui sur les routes – reçoit une évolution majeure pour DS 4 avec DS DRIVE ASSIST 2.0.

Cela se traduit par un positionnement précis dans la voie au choix du conducteur, enrichi par des nouvelles fonctionnalités comme les dépassements semi-automatiques, l’adaptation de la vitesse dans les courbes et la préconisation anticipée de la vitesse des panneaux de signalisation.

DS DRIVE ASSIST 2.0 embarque des capteurs qui enregistrent tout ce qui se passe dans et autour de la voiture pour assister le conducteur. Riche d’équipements tels qu’un radar frontal, de radars aux quatre coins de la voiture, d’une caméra placée en haut du pare-brise, DS 4 est placée dans l’environnement souhaité par le conducteur grâce à l’intelligence artificielle qui analyse, en temps-réel, les informations collectées.

DS Automobiles, c’est aussi le concept de sérénité dynamique. Avec DS 4, il se traduit par un toucher de route de référence. L’un des points forts est la suspension pilotée DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, une exclusivité dans le segment grâce à l’utilisation d’une caméra. Elle est placée en haut du pare-brise, elle visionne et anticipe les irrégularités de la route et transmet les données à un calculateur. Avec les quatre capteurs d’assiette et les trois accéléromètres, le système agit sur chacune des roues indépendamment. Selon les informations, il rend la suspension plus ferme ou plus souple suivant le besoin. Le résultat, c’est un confort optimisé quel que soit l’état de la route.

Autre technologie qui a permis à DS Automobiles de se démarquer de la concurrence : DS NIGHT VISION. Le système apporte une meilleure visibilité de la route et de ses dangers. Une caméra infrarouge, placée dans la calandre, détecte piétons et animaux jusqu’à 200 mètres la nuit et par faible luminosité. Le conducteur visualise la route dans le combiné numérique et voit apparaître les dangers sous forme d’alerte dans DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY pour réagir.

Signature lumineuse DS



Avec une nouvelle génération de projecteurs DS MATRIX LED VISION plus fins et plus modernes, les technologies Matrix Beam et Dynamic Bending Light sont regroupées dans le même système au service d’une identité distinctive et unique.

Les projecteurs DS MATRIX LED VISION restent composés de trois modules LED, qui constituent la signature de DS Automobiles :

Le module intérieur du projecteur est utilisé pour la fonction croisement,

Le module central rotatif est capable de créer un angle de 33,5°. Il illumine les bords de la chaussée et accompagne le regard dans les courbes. C’est aussi un clin d’œil au phares directionnels de la DS de 1967.

Le module extérieur Matrix Beam œuvre pour la fonction route, lui-même divisé en quinze segments qui s’allument et s’éteignent indépendamment, en fonction de l’environnement de conduite détecté.

Ces projecteurs s’adaptent aux conditions de circulation, à l’angle du volant, à la vitesse et aux conditions météorologiques avec cinq modes préétablis : ville, campagne, autoroute, météo difficile et brouillard. Ils permettent également de rouler constamment en pleins phares sans jamais éblouir les autres automobilistes. Grâce à la caméra placée dans la partie supérieure du pare-brise, ces projecteurs intelligents adaptent automatiquement leurs faisceaux lumineux en fonction des conditions de circulation avec une portée de près de 300 mètres sans éblouir.

Les projecteurs DS MATRIX LED VISION sont accompagnés par de nouveaux feux de jour étendus composés d’un total de 98 LED. Au-delà de la signature lumineuse verticale reconnaissable, ces feux de jour présentent une nouvelle animation de bienvenue au style très technologique.

Dans l’habitacle, la technologie se met aussi au service du style : un système innovant de ventilation avec des aérateurs très compacts en hauteur et équipés d’ailettes invisibles a été développé.

Le principe de DS AIR est un flux d’air séparé par une ogive qui garantit une directivité optimale vers le haut et vers le bas. Tout fonctionne comme un aérateur classique. Grâce à sa compacité verticale, il arbore un aspect intégré et sobre qui permettra de présenter un design empreint de pureté dans l’habitacle de DS 4.

