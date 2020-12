Les nouvelles Peugeot 208 et e-208 ont été récompensées par le prix de la meilleure « Voiture Importée de l’Année » par l’organisation COTY-Japan, le 7 décembre 2020.

Les Peugeot 208 et e-208 obtiennent les scores les plus élevés parmi les nouvelles voitures importées de l’année 2020 au Japon.

« Le prix a été attribué aux nouvelles Peugeot 208 et e-208 en raison des sensations de conduites remarquables procurées par la synthèse entre la rigidité de sa caisse et le confort de ses suspensions. La tenue de route est excellente et le conducteur aborde sereinement les virages. Le design intérieur soigné et la finition raffinée ont été très appréciées, ainsi que la version électrique avec son couple élevé dès le démarrage et sa douceur de conduite, comparable aux versions thermiques. Le prix inférieur à 4 millions de Yens pour la version électrique est également un atout. » a commenté le jury du COTY-Japan.

Le design extérieur des nouvelles Peugeot 208 et e-208, urbaines et compactes, reprend l’héritage stylistique de Peugeot. Le Peugeot i-Cockpit 3D, unique sur le segment (combiné digital tête haute, écran tactile et volant compact), magnifie le design intérieur et l’expérience de conduite. Le plaisir de conduite est au diapason avec la nouvelle génération de plateforme CMP (Common Modular Platform) du Groupe PSA.



Le concept du « Power of Choice » permet de proposer sur le même véhicule un moteur thermique ou 100 % électrique grâce à cette plateforme CMP. Le TCO (coût total d’utilisation) entre une Peugeot 208 et une e-208 au Japon est sensiblement identique, calculé sur 3 ans et 30 000 kilomètres. La commercialisation de la Peugeot e-208 avec un prix accessible a été apprécié par le jury du COTY-Japan, pour son potentiel à développer les véhicules électrifiés au Japon.

« Nous sommes très heureux et honorés de recevoir un prix aussi prestigieux que celui de meilleure Voiture Importée dans le cadre du prix COTY-Japan. Cette année, la concurrence était relevée. Dans ce contexte, c’est le design et la finition aboutis des nouvelles Peugeot 208 et e-208, dont nous sommes très fiers, qui a impressionné les journalistes membres du jury. Avec la commercialisation de la nouvelle e-208 sur le marché japonais, nous allons jouer un rôle important en tant qu’importateur, en offrant un véhicule 100 % électrique à un prix abordable à de nombreux clients. A travers ce trophée, nous souhaitons qu’ils bénéficient du POWER of CHOICE, qui leur permettra de choisir librement leur modèle, avec une motorisation thermique ou électrique. » a commenté Thomas Vilcot, Directeur et CEO du Groupe PSA au Japon.

Les nouvelles Peugeot 208 et e-208 ont déjà reçu de nombreux prix prestigieux, comme le Car of the Year en Europe ou bien le Red Dot Design Award. Ces distinctions soulignent leurs performances commerciales. Au Japon, depuis son lancement en juillet, ce nouveau modèle rencontre le succès auprès d’un large public aux profils différents. Les ventes cumulées des Peugeot 208 et e-208 atteignent 1 923 unités (dont 105 e-208), entre mi-juillet et le 6 décembre.



Cette année, Peugeot célèbre son 210ème anniversaire et c’est un grand honneur pour la Marque d’être récompensée meilleure Voiture Importée de l’Année au Japon avec la nouvelle Peugeot 208, précisément en 2020. La mission de Peugeot au Japon est de proposer une mobilité qui conjugue plaisir de conduite et électrification. Le concept « UNBORING THE FUTURE », qui résume cette philosophie, est renforcé par ce trophée.

