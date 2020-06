Skoda entre dans l’année modèle 2021 cet été avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités l’ensemble de ses modèles.

Le changement le plus frappant fait par Skoda pour l’année modèle 2021 est celui des nouveaux volants. Après leur apparition dans la nouvelle Octavia, ils seront maintenant utilisés sur tous les autres modèles de la gamme tchèque. Selon le niveau de finition et les packs proposés en option, ils sont livrés avec deux ou – en version sportive – trois branches et la plupart des variantes sont recouvertes de cuir. Selon la configuration du véhicule, ils sont également dotés de cuir perforé, de surpiqûres de couleur contrastante et de palettes de changement de vitesse pour la boîte de vitesses DSG. Dans les versions multifonctions, de nouveaux boutons et des molettes chromées améliorent l’ergonomie.

Des moteurs plus puissants pour la Skoda Superb

En cette nouvelle année modèle, le vaisseau amiral de Skoda, la Superb restylée peut se targuer d’une puissance plus élevée pour ses deux moteurs haut de gamme, avec une meilleure consommation de carburant et moins d’émissions. Le moteur diesel 2.0 TDI le plus puissant de la nouvelle génération EVO délivre 200ch (147 kW) contre 190ch (140 kW) actuellement. Le traitement amélioré des gaz d’échappement SCR utilise un processus de « double dosage », dans lequel l’AdBlue est spécifiquement injecté dans deux convertisseurs catalytiques disposés l’un après l’autre, réduisant les émissions d’oxyde d’azote (NOx) jusqu’à 80 %. Sur la version essence 2.0 TSI, la puissance augmentera de 8ch pour passer à 280ch (206 kW). Les deux moteurs sont conformes à la norme Euro 6d. Suite à son succès sur la Superb iV la Caméra vision 360° est dorénavant proposée sur tous les autres modèles de Superb. Elle utilise une image à 360° créée par quatre caméras pour fournir un aperçu de l’environnement immédiat de la voiture lors du stationnement ou des manœuvres. Le Trailer Assist, précieux pour les manœuvres avec un attelage, est également désormais disponible pour toutes les Superb.



Régulateur de vitesse prédictif pour le KODIAQ

Le régulateur de vitesse prédictif est ajouté à la liste des systèmes d’assistance du Kodiaq pour l’année modèle 2021. Cette option facultative du régulateur de vitesse adaptatif utilise les images de la caméra sur le pare-brise et les données du système de navigation pour détecter les restrictions de vitesse ainsi que les virages, et peut régler la vitesse automatiquement. Le système d’entrée de véhicule sans clé KESSY en option fonctionne désormais sur toutes les portes. La puissance du 2.0 TDI passe de 190ch (140 kW) à 200ch (147 kW). Tout comme ce moteur, le 2.0 TDI 150ch (110 kW) avec DSG 7 est conforme à la norme d’émissions Euro 6d. Le tout aussi puissant 1.5 TSI est également converti en Euro 6d et équipé d’une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports de nouvelle génération.

Nouveau diesel d’entrée de gamme pour le KAROQ

Avec l’année modèle 2021, la climatisation tri-zone Climatronic est proposé pour la première fois sur le Karoq. Il peut également désormais être équipé des fonctions Caméra vision 360° et Trailer Assist, tout comme le Kodiaq. Avec la conversion de la gamme de moteurs à la norme Euro 6d, Skoda remplacera le 1.6 TDI de 116 ch (85 kW) par un tout aussi puissant 2.0 TDI de la nouvelle génération EVO. Il utilise, pour le traitement des gaz d’échappement, le processus de « double dosage » – tout comme le 2.0 TDI de 150 ch (110 kW), qui remplace le précédent 2.0 TDI et est disponible avec une transmission intégrale ou en traction avant, et en boite manuelle comme en DSG. Le plus petit moteur de la gamme, le 1.0 TSI, développera quant à lui 110ch (81 kW).

Les Skoda SCALA et KAMIQ encore épurés

Les moteurs proposés avec la compacte Scala et le Kamiq à succès sont également progressivement convertis à la norme Euro 6d pour l’année modèle 2021. De nouvelles jantes alliages Propus de 17 pouces de couleur argentée sont proposées en option, tout comme la poche de rangement multifonction Simply Clever sous la plage arrière pour ranger, par exemple, un manteau. Tous les modèles de Scala et Kamiq sont maintenant équipé d’un filtre à charbon actif qui peut également éliminer les allergènes de l’air. Les moteurs G-TEC au gaz naturel comprimé, offrant 90ch (66 kW) sont conformes aux normes Euro 6d. Le moteur essence 1.5 TSI délivre 150ch (110 kW), tandis que le 1.0 TSI sera disponible avec deux niveaux de puissance, 95ch (70 kW) et 110ch (81 kW).



Moteurs adaptés et nouvelles jantes pour la Skoda FABIA

Dans la Fabia, le moteur 1.0 TSI de 95ch (70 kW) passera à la norme Euro 6d dans la seconde moitié de l’année. Le moteur à injection directe à trois cylindres sera alors également disponible avec une boîte DSG 7 en plus de la boite manuelle à 5 vitesses. Le moteur d’entrée de gamme 1.0 MPI avec une puissance de 60ch (44 kW) et une boîte manuelle à 5 vitesses sera également converti à la norme Euro 6d. Les jantes alliages Vigo de 16 pouces anthracite et Blade de 17 pouces noir poli font leur entrée parmi les jantes disponibles. Tout comme la Scala et le Kamiq, tous les modèles de Fabiasont équipés d’un filtre à charbon actif.

