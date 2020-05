Des tests ont été menés sur un parcours routier en Ile de France, selon trois types de trajets ( urbain, péri-urbain et autoroute) pour tester le mode « zéro émission » des Lexus UX Hybride et ES Hybride en conditions réelles.

Soucieuse de confirmer avec des réponses impartiales et concrètes, les avantages de la technologie Hybride auto-rechargeable, en matière d’économie d’énergie et de réduction des émissions, Lexus a fait réaliser en mars 2020 cette étude dirigée par le professeur Jean-Pierre Ponssard de l’École Polytechnique et le professeur Yannick Perez de l’école CentraleSupélec. Cette étude a compilé 106 tests sur un trajet de 33 kilomètres mélangeant des zones urbaines (Antony), péri-urbaines (de Palaiseau à Antony) et d’autoroute « urbaine » (via l’A86 et la N118) dans le secteur sud de la banlieue de Paris.

Les tests ont eu lieu à différentes heures de la journée avec six Lexus (3 Lexus UX 250h et 3 Lexus ES 300h) qui ont ainsi parcouru plus de 3.540 kilomètres. Tous les parcours ont été effectués pendant des jours de semaine.

Sur la totalité du trajet, l’étude a pu démontrer que les Lexus roulent en mode tout électrique (donc zéro émission) 63,4 % du temps et 45,9 % de la distance.

Si l’on considère uniquement le mode accélération, c’est-à-dire les phases où la puissance motrice est transmise aux roues (donc à l’exclusion des phases d’arrêt et de décélération) et qui correspondent aux plus fortes émissions de CO 2 pour un véhicule thermique, les Lexus fonctionnent en mode zéro émission 40,8 % du temps et 25,4 % de la distance de parcours.

Mais c’est bien sûr en zone urbaine, où les enjeux liés à la qualité de l’air sont les plus importants, que la motorisation Hybride auto-rechargeable est la plus performante ; l’étude fait ressortir dans ce cas d’excellents résultats avec un fonctionnement en mode électrique 85,5 % du temps et 74,5 % de la distance.

Cette étude démontre et confirme les performances des modèles Hybrides Lexus, en offrant une baisse conséquente des émissions, tout en assurant un agrément de conduite total et sans avoir besoin de brancher le véhicule. Confort, silence, bien être à bord sont les caractéristiques intrinsèques des derniers modèles de la marque, les Lexus UX et Lexus ES.

Lexus est le leader mondial des ventes de voitures électrifiées sur le segment premium. La marque a livré près de 1,7 million de véhicules depuis le lancement de la première Lexus Hybride, le RX 400h en 2005.

Campagne de sensibilisation

