Avec la Chiron Sport « Les Légendes du Ciel » limitée à 20 unités, Bugatti rend hommage à ses « Risque-Tout » célèbres pilotes du siècle dernier.

Avec l’édition « Les Légendes du Ciel » basée sur la Chiron Sport et limitée à 20 véhicules, Bugatti honore les légendes de l’aéronautique puisque beaucoup de pilotes Bugatti couronnés de succès, comme Albert Divo, Robert Benoist ou Bartolomeo ‚Meo‘ Costantini, ont volé pour l’armée de l’air française, le légendaire aviateur français Roland Garros conduisait une Bugatti Type 18 afin d’atteindre sur la route une vitesse similaire à celle dans les airs », déclare Stephan Winkelmann, président de Bugatti.

Peinture spéciale

Une caractéristique distinctive de la Chiron Sport « Les Légendes du Ciel » est sa peinture spécifique « Gris Serpent » de couleur gris mat, une interprétation moderne de la couleur extérieure des avions des années 1920. Celle-ci couvre tout le véhicule et est entrecoupée par une bande médiane blanche brillante qui va de l’avant vers l’arrière via l’aileron télescopique. Sur les deux ailes avant se trouve le logo « Les Légendes du Ciel ». Le « Bleu-Blanc-Rouge » encadre la partie avant des bas de caisse en fibre de carbone noire.

La calandre en forme de fer à cheval est revêtue d’une élégante peinture noire brillante. Les grilles de la calandre sont en aluminium marqué au laser et embouti. Sur elles est reproduit le motif dynamique des coutures piquées que l’on retrouve aussi sur les sièges en cuir, rappelant les avions volant en formation dans une parade aérienne. À l’ouverture des portes, les lumières des seuils projettent le logo de l’édition sur l’asphalte. De plus, une barre de seuil en aluminium brossé portant l’inscription « Les Légendes du Ciel » sur les seuils de portes caractérise ce nouveau modèle spécial. Le capot du moteur W16 est en carbone apparent noir. Les composants légers contrastent grâce à leur peinture blanche. À l’arrière, dominent le carbone apparent noir et un embout d’échappement recouvert de noir en Inconel imprimé en 3D et résistant aux températures élevées dominent.

Un habitacle détaillé presque entièrement habillé de cuir

L’habitacle s’inspire aussi visuellement du transport aérien du siècle dernier. Bugatti habille complètement la Chiron Sport « Les Légendes du Ciel » de cuir fin de couleur « Gaucho ». Le cuir brun clair rappelle le cuir naturel des avions d’hier. Seuls des ornements en aluminium et une pièce d’insertion avec le logo « Les Légends du Ciel », que l’on retrouve également sur les appuie-tête, ainsi que l’inscription « 1 sur 20 » forment un contraste avec ce matériau naturel. Bugatti propose en option des sièges confort et le toit en verre « Sky View » – permettant aux passagers de regarder le ciel comme dans les avions ouverts du siècle dernier.

Sur les panneaux de porte, figure une scène de course esquissée à la main entre l’avion historique Nieuport 17 et une Bugatti Type 13, qui symbolise les deux âmes honorées par l’édition.

Le Nieuport 17 est un avion très spécial : il s’agit d’un avion biplan français construit à partir de 1916 et très prisé par ses pilotes pour sa fiabilité, sa rapidité, sa maniabilité et sa manœuvrabilité. Le biplan était entraîné par un moteur de 9 cylindres pouvant atteindre 130 ch.

La Bugatti Type 13 est un véhicule très spécial dans l’histoire des 110 ans de Bugatti. Il s’agit du premier modèle portant le nom de Bugatti. À partir de 1910, la Type 13 séduit par sa légèreté, sa maniabilité et sa puissance de plus de 15 ch, élevée pour l’époque. Il y a plus de 110 ans déjà, la « Pur Sang » file à presque 100 km/h et gagne de nombreuses courses au cours des années suivantes. Le véhicule pose les fondations de la réussite de Bugatti dans les courses automobiles. L’aluminium bouchonné des bacs de rangement dans l’accoudoir, ainsi que le bac de la console médiane rappellent également les voitures de course historiques.

La Chiron Sport « Les Légendes du Ciel », avec son moteur W16 et une cylindrée de 8,0 litres fournit 1 500 ch et un couple de 1 600 Nm, sa vitesse maximale n’est régulée électroniquement qu’à 420 km/h. Bugatti débutera la fabrication de la Chiron Sport « Les Légendes du Ciel » vers fin 2020. L’édition limitée à 20 exemplaires coûte 2,88 millions d’euros HT chacune.

