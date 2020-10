Les premiers clients Bugatti et les journalistes peuvent désormais piloter la nouvelle Chiron Pur Sport, Bugatti donnant rendez-vous au circuit de Bilster Berg.

« Malgré les défis incroyables auxquels nous sommes confrontés ces derniers mois en raison du confinement lié à la Covid-19, nous avons respecté notre calendrier et pouvons enfin montrer à nos clients les sensations de conduite de la nouvelle Chiron Pur Sport », déclare Stephan Winkelmann, Président de Bugatti. « Il faut absolument expérimenter soi-même cette hypersportive, ressentir ses particularités pour pouvoir juger du travail remarquable de toute l’équipe. Nos clients peuvent directement pousser la Chiron Pur Sport jusqu’à ses limites sur le circuit de Bilster Berg et se convaincre ensuite de son aptitude au quotidien sur la voie publique. »

Avec la Chiron Pur Sport, Bugatti élargit son portefeuille avec une hypersportive routière et homologuée, aux caractéristiques de conduite inhabituelles. La Chiron Pur Sport est rigoureusement calibrée pour être agile, maniable et pour posséder de belles performances de conduite ; elle est de ce fait particulièrement rapide dans les virages. Elle devient ainsi le véhicule idéal pour les pilotes attirés par l’ivresse des virages dans la limite de la dynamique transversale.

Des modifications importantes dans différents domaines

Ce sont d’importantes modifications dans les domaines de l’entraînement, du châssis et de l’aérodynamique qui ont permis ce résultat optimal. Avec 1 500 ch et un couple de 1 600 newton-mètres, le moteur W16 de 8,0 litres tourne à 200 tours de plus et atteint désormais sa puissance nominale entre 6 700 et 6 900 tours, la vitesse de commutation maximale étant de 6 900 tours. Grâce à des rapports de boîte de vitesse 15 % plus courts, la Chiron Pur Sport accélère encore plus rapidement et plus brutalement qu’une Chiron2. Elle atteint 0 à 100 en seulement 2,3 secondes au lieu de 2,4 secondes, et 0 à 200 à présent en 5,5 secondes au lieu de 6,1 secondes. Par ailleurs, dans le 6ème rapport, elle passe de 60 à 120 km/h en 3,4 secondes au lieu de 7,4. La vitesse maximale est réglée électroniquement à 350 km/h.

« Nous avons défini cette valeur, car elle nous a permis d’adapter le châssis et l’aérodynamisme en faisant encore moins de compromis sur l’agilité et la maniabilité », explique Stefan Ellrott, directeur du développement chez Bugatti. Grâce à un carrossage nettement plus négatif, à des ressorts et à des paliers plus durs, ainsi que des pneus Michelin à l’adhérence très optimisée, la Chiron Pur Sport offre encore plus de tenue de route et donc plus d’agilité dans l’accélération transversale. Afin d’intégrer les réglages de carrossage négatifs, les ingénieurs ont développé de nouvelles rotules de suspension et ont adapté tous les composants associés. Après de très nombreux kilomètres d’essais, les ingénieurs ont misé sur des ressorts plus durs qui offrent désormais le meilleur compromis entre sportivité, traction et confort de conduite.

Un avant plat avec un grand spoiler avant, des entrées d’air plus larges, une ventilation dans les passages de roues, un diffuseur plus long et un aileron arrière fixe de 1,90 m de large assurent une meilleure déportance. De plus, les ingénieurs ont réduit le poids de la nouvelle hypersportive de 50 kilogrammes. « La Chiron Pur Sport dévore les virages et accélère plus vite grâce à de nombreux nouveaux développements, offrant ainsi une meilleure déportance et une adhérence au sol exceptionnelle jusqu’à sa vitesse de pointe », explique Stefan Ellrott.

À cela s’ajoute le nouveau programme de conduite ESC-Sport+. La fonction ESC s’active nettement plus tard et admet plus de patinage et ainsi, un dérapage contrôlé et un angle de dérapage plus grand. Les conducteurs savent appuyer sur la pédale d’accélération pour piloter la Chiron Pur Sport de manière spectaculaire. « Avec la Chiron Pur Sport, nous avons développé une hypersportive extrêmement précise pour les circuits et les routes de campagne. Elle garantit un plaisir de conduite maximal sur toutes les routes. Je suis très heureux que les premiers clients de Bugatti puissent désormais partager cette expérience avec nous », déclare Stefan Winkelmann.

La version de série de la Chiron Pur Sport, limitée à 60 exemplaires, au prix unitaire de trois millions d’euros (net), est désormais produite à Molsheim, en France.

