Derniers tests sur piste pour la nouvelle BMW M3 Berline et la nouvelle BMW M4 Coupé comme sprint final avant la présentation au mois de septembre.

BMW M GmbH prépare actuellement le renouvellement ses modèles emblématiques avec des tests dynamiques effectués dans des conditions de course faisant que le processus de développement en série de la nouvelle berline BMW M3 et de la nouvelle BMW M4 Coupé entre dans sa phase finale.

Les nouvelles BMW M3 Berline et BMW M4 Coupé sont proposées en deux niveaux de performance avec une variante de 480 ch avec une boîte manuelle à 6 vitesses et un modèle de compétition de 510 ch et une boîte M à 8 vitesses avec Drivelogic. Par rapport aux modèles précédents, les moteurs six cylindres en ligne des nouvelles voitures de sport hautes performances offrent une puissance accrue de 49 ch et 60 ch (modèles Competition) et un couple maximal de 650 Nm. Le moteur excelle par sa réponse extraordinairement spontanée dans toutes les plages de vitesse et est également utilisé dans la BMW M4 GT3, d’une puissance de plus de 500 chevaux, qui deviendra le nouveau modèle haut de gamme de BMW M GmbH en compétition à partir de la saison 2022.

Une augmentation significative des performances, des innovations dans les domaines de la transmission, de la suspension, des amortisseurs et du freinage nécessitent des essais approfondis sur route, dans les centres d’essais de BMW Group à Miramas dans le sud de la France, dans la ville suédoise d’Arjeplog, ainsi que sur différents circuits de course. Traditionnellement, la Nordschleife du Nürburgring pose les jalons d’une adéquation parfaite entre la transmission et la suspension dans toutes les situations. Cependant, comme les caractéristiques de performance d’une BMW M doivent convaincre non seulement sur ce circuit, mais aussi sur les profils de piste les plus variés, les ingénieurs d’essais élargissent toujours le programme de tests pour y inclure d’autres circuits, comme actuellement avec des prototypes camouflés de la nouvelle berline BMW M3 et de la nouvelle BMW M4 Coupé au Sachsenring.

Vidéo : BMW tease l’arrivée de la nouvelle M3 G80

Grâce à un programme d’essais rigoureux, les ingénieurs du développement et des essais de BMW M GmbH travaillent actuellement à l’adaptation des éléments de suspension spécifiques aux caractéristiques de performance du moteur, de manière à garantir à la nouvelle BMW M3 Berline et à la nouvelle BMW M4 Coupé une place sur la première ligne de la grille de départ dans leur segment de véhicule. Les quelque 3 670 mètres du traditionnel Sachsenring, qui est connu comme le site de longue date de la série de courses des German Touring Car Masters (DTM), offrent également les conditions idéales à cet effet. Avec son profil exigeant comprenant des virages en épingle, de longues lignes droites et le passage en descente avant le virage de Queckenberg, il est possible, tour après tour, d’optimiser de manière ciblée la gestion dynamique longitudinale et latérale de la nouvelle BMW M3 Berline et de la nouvelle BMW M4 Coupé.

