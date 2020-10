Hyundai Motor Co. a la mise à jour de la berline G70 de sa marque de luxe Genesis, qui s’offre la signature réservée à la nouvelle G80 et au VUS GV80 ainsi que d’autres changements

Contrairement aux berlines G80 et G90, qui sont basées sur des modèles existants, la G70 est la première voiture à avoir été développée exclusivement pour la marque.

Par rapport à la première version, la deuxième offre un design différent avec une grille avant plus large et plus agressive et quatre phares frontaux. La partie arrière reprend les quadruples feux arrière établissant un lien visuel avec les phares avant. Au sein de l’habitacle, le système multimédia de 10,2″ profite d’une fonction de mise à jour en continu pour le système de navigation. Par ailleurs, la reconnaissance vocale, une caméra à 360 degrés, ainsi que les applications Apple CarPlay et Android Auto sont de la partie.

La nouvelle édition de la G70 est proposée avec un moteur turbo à essence de 2 ou 3,3 litres ou un moteur diesel de 2,2 litres, a détaillé la société dans un communiqué de presse, tout en précisant que la traction intégrale est maintenant de série et un mode drift intégrée à la transmission est également proposé.

Les trois modèles sont équipés de 10 airbags et d’un dispositif de sécurité plus avancé, dont un système de freinage multicollision qui arrête automatiquement la voiture lorsque le conducteur perd le contrôle du véhicule lors d’une collision et un système «pré-actif» qui replace le siège passager dans la bonne position pour protéger la personne à côté du conducteur en cas de collision frontale ou de freinage brusque.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique