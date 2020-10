Le SsangYong Rexton se prépare à accueillir un restylage de mi-vie

La présentation du facelift du SUV Rexton est sur le point d’arrivée et fait déjà l’objet de fuite obligeant le constructeur sud-coréen à réagir en mettant en ligne des vidéo laissant voir son modèle en action.

Le rexton restylé adopte une image totalement nouvelle avec une face avant massive et agressive. Les formes de la calandre et du pare-chocs avant au prises d’air élaborées sont nouvelles tout comme les optiques, désormais plus fines. La partie arrière adopte également de nouveaux feux au graphisme inédit ainsi que des cataphodes en forme de “L” et un pare-choc nouveau.

L’habitacle du Rexton 2021 se veut plus qualitatif et plus luxueux comme le laisse voir les images en fuite. Un nouveau volant, un nouveau levier de vitesse et du cuir se laissent apprécier, même si les images en fuite sont sûrement celle de finitions haut de gamme.

