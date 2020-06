Le salon de l’automobile de Munich dont la première édition aura lieu au mois de septembre 2021 devrait s’étaler pour deux autres éditions au minimum.

Délocalisé à Munich après une présence de 70 ans à Francfort, l’IAA (Internationale Automobil Ausstellung) devra rester dans la capitale bavaroise au mois jusqu’à l’édition 2025, les organisateurs misant sur l’édition 2021 (7 au 12 septembre) pour relancer un salon en perte de vitesse, comme c’est le cas pour la majorité de ce type de réunions les constructeurs misant de plus en plus sur des évènements dédiés au produit et qui revient moins chère que la participation à un salon malgré la tendance actuelle pour la présentation virtuelle et la situation économique en général générée par la pandémie de la Covid-19.

Les avantages de Munich incluent le centre-ville et des lieux d’événements très attrayants à proximité du centre qui peuvent devenir une scène pour l’IAA. Ces sites doivent être connectés au parc des expositions moderne via un itinéraire de transfert comprenant des voies prioritaires pour les véhicules respectueux de l’environnement. Cela permettra, en plus de l’exposition des nouveautés au sein des halls d’exposition mais aussi profiter de la ville donc pour les démonstrations de mobilité individuelle ou partagée à l’instar des scooters et trottinettes électrique ainsi que des démonstrations de conduites autonomes dans les rues et voies rapides bavaroises.

