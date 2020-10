Audi et le RSC Anderlecht sont partenaires de longue date et Audi est fournisseur automobile exclusif du club et lors du renouvellement du parc automobile, la gamme des hybrides rechargeables a su convaincre le club bruxellois de faire le pas vers la mobilité électrique.

jeudi 1er octobre, le Royal Sporting Club Anderlecht a réceptionné 28 Audi Q5 TFSI e destinées aux joueurs et au staff. L’autonomie électrique de l’Audi Q5 TFSI e est de plus de 40 km, ce qui permettra aux joueurs et aux membres du staff d’effectuer une grande partie de leurs trajets quotidiens sans émettre de CO2, tout en restant flexibles s’ils doivent faire des déplacements plus longs.

Fin mai, 29 Audi A3 Sportback e-tron avaient déjà été livrées au club. Avec 57 véhicules « verts » neufs, la majeure partie de son parc automobile est dorénavant hybride. Cette collaboration avec Audi Financial Services permet ainsi de réduire considérablement les émissions de CO2.

Le centre d’entraînement de Neerpede sera prochainement équipé par EDI (Electric D’Ieteren Solutions) de 20 bornes de recharge . Cette infrastructure permettra de recharger 40 voitures simultanément et de profiter ainsi pleinement des possibilités offertes par les hybrides rechargeables d’Audi.

« Le RSC Anderlecht veut contribuer aux initiatives en faveur d’une utilisation plus durable de l’énergie. Grâce à cette collaboration avec Audi, nous pouvons maintenant rendre cela concret. L’hybridation flexible d’une grande partie de notre flotte s’inscrit parfaitement dans le rôle de pionnier que nous voulons jouer », explique Karel Van Eetvelt, CEO du Royal Sporting Club Anderlecht.

Stefan Kerckhoven, Audi Brand Director, indique quant à lui : « Nous nous réjouissons du choix d’Anderlecht. Cela illustre l’attractivité de notre gamme de modèles hybrides rechargeables. Audi est fière de pouvoir contribuer à rendre le parc automobile du club plus vert, avec des solutions complètes allant des services d’Audi Finance à l’installation de bornes de recharge électriques par EDI, en passant évidemment par la livraison de véhicules rejetant moins d’émissions. »

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.