La jeune marque Rivian Automotives met en scène son pick-up électrique en plein tests off-road pour démontrer ses capacités hors de l’asphalte.

Rivian a déjà présenté deux véhicules tout terrain zéro émission (le pick-up R1T 5 places et le SUV R1S 7 places), qui offriront une autonomie de plus 640 km, et veut prouver que ces deux productions “sont plus que de beaux modèles” haut-perchés avec de grandes roues puisque disposant de capacités suffisantes pour aller affronter les pistes rocailleuses et sablonneuses.

Et c’est dans ces environnement que Rivian dévoile un prototype du future pick-up R1T légèrement camouflé à l’assaut de différentes pistes allant de la terre dure qu’il affronte à grande vitesse au terrain rocailleux et plein d’obstacle pour démontrer ses aptitudes off-road.

Un peu plus long que le Ford F150 et venant s’incruster dans le très concurrentiel segment des Full-Size, le R1T dispose d’une capacité de remorquage de 5 tonnes et est animé d’un moteur électrique de 147 kW pour chaque roue et un couple de 3500 Nm avec une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes pour la version la plus rapide.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.