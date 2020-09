Citroën remporte le Grand Prix Stratégies bronze de la Communication Événementielle 2020, catégorie dispositifs événementiels de communication d’influence et ou de RP pour le reveal d’Ami – 100% ëlectric.

Le 21 septembre, lors de la cérémonie des Grand Prix Stratégies de la Communication Événementielle, Citroën a remporté le bronze dans la catégorie Dispositifs événementiels de communication d’influence et ou de RP. Ce prix récompense le reveal mondial de Ami – 100% ëlectric organisé le 27 février à Paris La Défense Arena. Avec l’agence Havas Events, Citroën a offert un rendez-vous inédit à plus d’un titre :

Faire découvrir Ami -100% ëlectric, un objet anticonformiste, ultra-compact et accessible à tous en en réunissant les différents publics : journalistes internationaux, salariés Citroën, partenaires, clients B2B, influenceurs et grand public.

Faire vivre une expérience de mobilité urbaine électrique tout en créant la surprise et le contraste entre cet objet de mobilité 2 places compact et un lieu XXL n’ayant encore jamais accueilli d’événements automobiles. Un playground de 5500 m² pour découvrir à la fois l’objet, son univers et son mode de distribution au plus proche des usages des clients : 100% on line jusqu’à la livraison à domicile, ainsi qu’à travers les partenaires inédits Fnac et Darty, en complément des membres participants du réseau Citroën, Un show sur écran géan t , de 1400 m², le plus grand d’Europe dans une salle fermée, Plus de 400 mètres de pi stes de démonstration dynamique, Les 2 formats d’espaces pop-up destinés à l’exposition dans les réseaux partenaires Citroën et Fnac Darty de 9 et 15 m², Le container destiné à servir de centre d’essai itinérant, Le concert en live avec le groupe Matenka qui interprète les notes de ‘Papa’ en avant-première de la campagne publicitaire, Plus de 1000 participants (29 pays) réunis dans l’univers graphique et coloré spécialement créé pour transporter une place de village au cœur de l’arena : foodtruck ‘Citroënist Café’, palissades décorées de slogans, table d’hôte géante, boutique ‘Le Petit Citroën’ aménagée dans un Citroën Jumper, ateliers découverte, …



Le film du reveal Ami – 100% ëlectric

Citroën remporte également l’or au Grand Prix Stratégies du Design, catégorie Environnement, Signalétique, Muséographie pour le dispositif d’exposition et vente d’Ami – 100% ëlectric. C’est le 2ème prix remporté par la Marque durant le Festival Stratégies pour Ami -100% ëlectric, la solution de mobilité urbaine plus que jamais dans l’air du temps de par son accessibilité, son intelligence de conception et son parcours client 100% online. Sans oublier son dispositif d’exposition et vente qui obtient l’or !

