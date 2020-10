Nissan annonce, via une vidéo retraçant l’histoire des pick-up de la marque, le restylage de la quatrième génération de son pick-up Navara.

Six ans après son lancement, la quatrième génération du Nissan Navara va passer par la case restylage et devrait profiter d’une large palette d’améliorations sur le plan esthétique, technique et technologique.

Profitant l’année dernière d’une légère mise à jour, celui qui a été élu pick-up international l’année de son lancement, s’affichera avec une calandre rectangulaire, des feux plus grands à la signature lumineuse LED inédite chez la marque, des boucliers aux formes plus agressives et des feux arrière dont le dessin intérieur est plus élaboré. De profil, le Navara ne changera pas, ou peu, si ce n’est l’ajout d’un nouveau choix de jantes.

Au sein de l’habitacle, le Navara facelift profitera d’une planche de bord plus moderne et de plus de technologies avec, selon les versions, de nouvelles selleris et un écran tactile plus grand que l’actuel.

