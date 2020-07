Kia Motors prépare le restylage de mi-vie de son Crossover Stonic dont la présentation devrait avoir avant la fin de cette année et qui se laisse voir avant l’heure, du moins sa nouvelle face avant.

Dévoilé en juin 2017 à Amsterdam avant un premier bain de foule au Salon de Francfort de la même année, ce crossover du segment B a été présenté par la marque comme la Kia la plus personnalisable jamais produite, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur et son design se présentait comme l’un des plus originaux du constructeur lors de son lancement.

Un design qui se doit de passer par l’obligatoire restylage de mi-vie qui touchera aussi bien la face avant que la partir arrière. Et c’est cette partie avant qui se laisse surprendre sans aucun camouflage par les sud-coréens de KCB démontrant surtout une nouvelle signature lumineuse LED tandis que le bouclier affiche des retouches tout comme les logements des feux anti-brouillard. Les feux arrière devraient également adopter un nouveau dessin tandis que le pare-choc subira également de petits changements. Il faudra également s’attendre à plus de personnalisation aussi bien extérieurs qu’intérieur.

L’habitacle, en plus de la personnalisation, profitera d’une mise à niveau technologique qui touchera le système d’infodivertissement ainsi que les aides à la conduite.

Enfin, le Kia Stonic 2021 devrait également disposer, en plus des offres essence et diesel, de l’hybridation légère de 48V lui permettant de réduire ses émissions.

