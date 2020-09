Peugeot lève le voile sur le restylage de son SUV 5008 au nouveau visage, plus de technologie ainsi qu’une inédite option « Black Pack », de quoi affronter une seconde partie de vie et maintenir la belle cadence des 300.000 ventes enregistrée depuis son lancement en 2017.

Quarante-huit heures après la levée de voile sur le restylage de la Peugeot 3008, le Lion dévoile officiellement le facelift de la “grande sœur” 5008 qu’une image en fuite avait déjà permis de découvrir. Le lien étroit entre les deux SUV de Peugeot saute aux yeux à l’image de la face avant caractérisée par une nouvelle calandre sans cadre qui se prolonge d’ailettes sous les feux redessinés ainsi que la nouvelle signature lumineuse en forme de croc. Il en est de même avec les nouveaux feux arrière modernisés adopte la technologie Full LED (y compris pour le feu de recul), affichant les griffes en 3D. De nouvelles teintes (Bleu Célèbes et Metallic Cooper) ainsi qu’une inédite option « Black Pack » font également partie des nouveautés extérieures de la 5008.

Au sein de l’habitacle, Peugeot reprend également le même principe en calquant les nouveautés du 3008 sur son grand SUV à l’image du nouvel écran central tactile d’une dimension de 10 pouces et haute définition ainsi que du combiné numérique de 12,3 pouces doté d’une dalle numérique à la technologie « Normally Black » pour un rendu haute qualité avec une meilleure lisibilité avec des contrastes supérieures. Nouvelles aides à la conduites, selleries et nouveaux décors identiques à ceux de la 3008 sont également au programme.

Sous le capot et contrairement à au 3008, la Peugeot 5008 ne dispose pas d’offre hybride et se “contente de versions thermiques avec, en essence, les moteurs 3 cylindres de 1,2L de cylindrée PureTech 130 S&S BVM6 et PureTech 130 S&S EAT8 ainsi que le moteur 4 cylindres de 1.6L de cylindrée PureTech 180 S&S EAT8 tandis que le diesel se compose de moteurs 4 cylindres de 1,5L BlueHdi 130 S&S BVM6, BlueHDi 130 S&S EAT8, et moteur 4 cylindres de 2L BlueHdi 180 S&S EAT8.



















PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.