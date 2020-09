Le SUV Coupé Renault Arkana, offre inédite et complémentaire à la gamme compacte de Renault, débarque en Europe dans un marché des SUV en forte croissance au niveau mondial.

Tout en portant la dénomination de la version russe, c’est plus une offre européenne basée sur le XM3 de Renault-Samsung que Renault dévoile aujourd’hui et la différence est de taille. En effet, l’Arkana russe est basé sur la plateforme du Dacia Duster tandis que le XM3 profite de la plateforme plus récente, la CMF-B, ce qui lui permet, tout en le privant de la transmission intégrale, de proposer une offre hybride. Ainsi, l’Arkana “européen” propose la motorisation E-TECH Hybrid 140 ch et des motorisations 1.3 TCe 140 et TCe 160 à micro-hybridation 12V. Un choix qui permet à Renault de proposer également des aides à la conduite récentes telles que “l’assistant autoroute et trafic” associant le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop&Go et l’aide au maintien dans la file, Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse, Freinage actif d’urgence, surveillance d’angle mort, caméra 360 degrés, surveillance d’angle mort, caméra 360 degrés et autre aide au stationnement en créneau, épis ou bataille.

Esthétiquement, l’Arkana européen se distingue du XM3 par le changement, logique, des logos, des boucliers redessinés et une calandre au chrome plus discret tout en reprenant la signature lumineuse en forme de C ou le bandeau lumineux continu entre les feux arrière.

L’Arkana est le troisième modèle de la gamme Renault à proposer la nouvelle griffe design R.S. Line, après la Clio et la Mégane, qui se caractérise par teinte Orange Valencia spécifique à cette version et par l’ambiance «black»qui ressort des éléments noir laqués ou métalliques foncés qui agrémentent la carrosserie, dont la lame aérodynamique inspirée de l’univers de la Formule 1. Le bouclier est spécifique, comme les jantes «Shadow-Tinted» aux accents rouges. Un badge R.S. Line est visible sur l’enjoliveur d’aile tandis qu’à l’arrière, cette version R.S. Line dispose d’une double sortie d’échappement d’aspect chromé et d’un ski arrière plus foncé. Un pack Couleur optionnel permettra d’enrichir encore le style de l’Arkana R.S. Line avec le bouclier avant, le bouclier arrière et la baguette de protection inférieure de porte qui revêtiront le ton de la carrosserie, avec le toit noir et un spoiler noir brillant.

Dans l’habitacle, la version R.S. Line est dotée d’un intérieur dédié avec un habillage en aspect carbone sur la planche de bord et les portes, un jonc rouge qui court sur le haut de la planche de bord et un pavillon noir. Le volant en cuir et la sellerie mixte cuir-suédine sont rehaussés de surpiqûres rouges, qu’on retrouve également sur les panneaux de porte. Un bandeau rouge souligne les ceintures de sécurité, un pédalier en aluminium, un levier de vitesse de type «e-shifter»(avec la motorisation E-TECH Hybrid) et des badges R.S. Line complètent l’ensemble.

















