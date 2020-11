C’est à Los Cabos, au Mexique, qu’a été officiellement donné cette nuit le kick-off du lancement du nouveau Pickup Peugeot Landtrek en Amérique Latine.

Dévoilé en début d’année, le pick-up “One Tonne” Peugeot Landtrek entame sa vie en Amérique Latine, l’un de ses essentielles marchés avec l’Afrique Subsaharienne, avec une commercialisation en deux phases, la première concernant le Mexique, l’Uruguay, l’Equateur, le Paraguay, le Panama, le Pérou, la République Dominicaine, le Guatemala, Haïti et enfin le Chili dans un premier temps, puis Argentine, Brésil et Colombie dans un deuxième temps.

Le segment des « Full size » pickups, le plus important en volume, est presque exclusif au marché nord-américain. Le segment des « small » pickups, est plus localisé. C’est donc naturellement sur le segment des « one-ton » pickups, qui bénéficie de la plus grande couverture hors Europe, et représente près de la moitié du marché des utilitaires légers en Amérique Latine, que Peugeot a choisi de positionner le nouveau Landtrek.

Ce segment représente à lui seul 2,5 millions de véhicules en 2019, dont près de 410.000 ont été vendus sur le continent sud-américain.



Considérant que sur le marché des véhicules utilitaires, un véhicule sur deux vendu dans le monde est un pickup, cette approche globale permet d’envisager une hausse des volumes de la marque et de sa part de marché hors d’Europe, précise le constructeur français et le Landtrek devient donc la nouvelle arme du Lion pour aller conquérir de nouveaux marchés et de nouveaux clients, hors d’Europe !

Connecter les Amériques

La fiabilité, la qualité, la robustesse, le confort du nouveau Peugeot Landtrek seront d’ailleurs éprouvés sur les routes et chemins du continent sud-américain à l’occasion d’un road-trip de 50 jours et 26.000 Km, dont le top-départ sera donné le 25 novembre à Los Cabos. Trois Landtrek s’élanceront ainsi de Los Cabos pour une traversée du Mexique, avant de rejoindre l’Equateur par la mer et de poursuivre leur itinéraire jusqu’à la très australe ville d’Ushuaïa, en Terre de Feu Argentine.

Cette traversée du continent Sud-Américain, baptisée « New Peugeot Landtrek Conectando las Américas (1)», fera l’objet de publications régulières, via les réseaux sociaux de la marque Peugeot, jusqu’à son arrivée au « Bout du Monde », prévue vers le début du mois de février 2021.

