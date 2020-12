L’Opel Mokka-e, dernière nouveauté tout-électrique du constructeur allemand, a été élue vainqueur de la catégorie très disputée des voitures compactes par les lecteurs d’Auto Bild et de Computer Bild.

« Avec notre nouvel Opel Mokka-e, nous offrons à nos clients un package complet, » dit Marcus Lott, Managing Director Engineering pour expliquer cette victoire au « Connected Car Award ». Le conducteur a à sa disposition toutes les informations dont il a besoin sur les deux grands écrans numériques du Pure Panel. L’offre de systèmes d’infodivertissement propose en outre une connectivité de pointe. Les appareils présentent un fonctionnement très intuitif et les services « OpelConnect » rendent la conduite encore plus agréable. »

Opel a déjà remporté plusieurs fois le « Connected Car Award », notamment avec la Corsa, l’Insignia et le Vivaro. Conçus pour susciter des émotions et montrer la voie que va suivre la marque, les nouveaux Opel Mokka et Mokka-e sont les premiers à afficher le nouveau visage de la marque, l’Opel Vizor. Ils inaugurent aussi le nouveau graphisme de l’emblème d’Opel, le « Blitz », ainsi que le nouveau positionnement du nom du modèle, désormais centré à l’arrière. Le nouveau Mokka est également la première Opel à être équipée du Pure Panel et d’une planche de bord entièrement numérique.

Le nouveau Mokka permet aux conducteurs et aux passagers d’être toujours parfaitement connectés. L’offre d’infodivertissement comprend les systèmes Multimedia Radio et Multimedia Navi avec écran tactile couleur de 7,0 pouces, et le haut de gamme Multimedia Navi Pro propose un écran tactile couleur haute résolution de 10,0 pouces. Les moniteurs sont intégrés au nouveau Pure Panel et orientés vers le conducteur. L’afficheur du Centre d’information conducteur atteint 12 pouces. Le conducteur et le passager avant peuvent placer leurs smartphones dans le plateau de rangement prévu dans la console centrale, où les téléphones compatibles peuvent se recharger par induction (sans fil). En outre, le service « OpelConnect » offre la LIVE Navigation avec des informations en temps réel sur le trafic et les prix actualisés des carburants, ainsi qu’un lien direct vers les services de dépannage et les secours d’urgence.

