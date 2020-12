Mercedes-Benz présentera le successeur du Citan au cours du second semestre 2021, comme membre à part entière de la gamme de produits Mercedes-Benz Vans.

Le nouveau Mercedes-Benz Citan, dont la plate-forme permettra également une version entièrement électrique, est un développement entièrement nouveau, annonce le constructeur allemand.

Ainsi, le véhicule aura l’ADN typique de la marque aussi bien en termes de design, de sécurité que de connectivité. Ses dimensions extérieures qui s’annoncent compactes, son espace généreux, ainsi que son grand volume de chargement, lui ouvriront de nombreuses possibilités d’utilisation, en particulier dans le domaine de la distribution urbaine. Des portes coulissantes à large ouverture sur les côtés gauche et droit du et un seuil de chargement bas permettront un accès confortable à l’intérieur et un chargement facile.

Outre sa grande fonctionnalité et sa polyvalence, le concept du véhicule offrira un équipement de sécurité complet et un confort de conduite élevé, informe le constructeur de Stuttgart.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.