Le Musée Alfa Romeo d’Arese rouvre au public le 24 juin, à l’occasion des 110 ans de la marque, et offrira offre la possibilité de visiter les lieux de stockage du musée contenant plus de 150 trésors cachés à découvrir

Le Musée Alfa Romeo ouvrira bientôt à nouveau ses portes et la date choisie n’est pas le fruit du hasard, puisque le 24 juin est celui qui marque la célébration des 110 ans de la Marque. Les festivités prévues pour les 110 ans du Biscione prendront place à Arese et continueront les jours qui suivent. A l’occasion de cette importante célébration, le Musée restera ouvert pendant les heures habituelles (de 10h00 à 18h00), chaque jour jusqu’au 28 juin. A partir de la semaine suivante, les heures d’ouverture du Musée seront temporairement changées et les visiteurs seront autorisés à venir uniquement le samedi et le dimanche.

Le Musée a prévu une véritable surprise pour les clubs et les amateurs éclairés : pour la première fois de son histoire, les visiteurs auront l’opportunité de voir non seulement l’exposition permanente mais aussi d’avoir accès à des lieux habituellement fermés au public : comme les deux étages réservés autrefois au siège social de la société, situé également sur le site du Musée. Il y aura également un accès « baskstage », permettant de découvrir les choses suivantes : 150 véhicules additionnels, des dizaines de moteurs automobiles, aéronautiques et marins, des centaines de miniatures, trophées, œuvres d’art et accessoires.

Tous ces matériels, qui ne sont normalement pas accessibles du grand public, constituent un exceptionnel trésor caché que le Musée utilise généralement pour des expositions thématiques et est donc une occasion unique pour Alfa Romeo de participer à des événements externes ou des expositions de tous genres.

Le mercredi 24 juin et pendant tout le weekend, les amateurs d’Alfa Romeo sont cordialement invités à défiler à bord de leur Alfa Romeo privée sur la piste interne du Musée.

De plus, lors de cet anniversaire spécial, la nouvelle Giulia GTA, l’édition limitée conçue pour le 110èmeanniversaire de la marque, sera présente à Arese et, à partir du 24 juin, le Musée Alfa Romeo servira de cadre pour une présentation privée aux clients.

Pendant le weekend, le Musée prévoit également des conférences Backstage dédiées à des présentations en détails des chapitres les moins connus de l’histoire d’Alfa Romeo : les deux rendez-vous, qui étaient initialement prévus en mars et avril ont été annulés en raison de la situation sanitaire, et ont ainsi été reprogrammés pour le samedi 27 juin (Spider Monoposto Concept, la version extrême de la 916) et le dimanche 28 juin (164 Q4).

Le Musée Alfa Romeo – organisé en trois sections thématiques (Timeline, Bellezza et Velocità) – apparaîtra avec quelques modifications lors de sa réouverture. Certaines zones ont été réaménagées, comme celle dédiée à la production « Avio », avec l’exposition du « Angelo dei Bimbi » (l’ange des enfants), l’avion Sai Ambrosini 1001 Grifo qui figura dans un raid caritatif sur la route Milan-Buenos Aires.

Inauguré en 1976 et totalement rénové en 2015, le Musée Alfa Romeo a été prévu pour accueillir le public avec une série de mesures de sécurité destinées à garantir la santé des hôtes et du personnel. A l’entrée, tous les visiteurs font l’objet d’un contrôle de température et, au cas où celle-ci serait supérieure à la normale, ils seront invités à reprogrammer leur visite à une date ultérieure. L’usage de masques sera obligatoire pendant toute la visite et des panneaux indicatifs tout au long du parcours rappelleront aux visiteurs de maintenir la distanciation sociale et de respecter un itinéraire prédéfini qui sépare les visiteurs entrants au Musée de ceux qui en sortent. De plus, la priorité sera donnée aux modes de paiements digitaux, aussi bien pour l’entrée au Musée que pour l’Alfa Romeo Store.

Le Musée s’étend sur plus de 6.000 m² et dispose de vastes espaces extérieurs, ce qui permet de garantir un espace suffisant pour garder la distanciation sociale nécessaire entre les visiteurs et les membres du personnel. Dans l’éventualité d’un trafic plus élevé que prévu, l’entrée pourra être temporairement fermée afin d’éviter des rassemblements trop importants. La réservation en ligne n’est cependant pas exigée. Toutefois, les visites guidées ou celles concernant la Collection privée doivent faire l’objet d’une réservation au préalable et sont organisées avec un maximum de 10 personnes. La réservation est aussi obligatoire pour les personnes souhaitant participer à l’une ou l’autre activité spécifique prévue par le Musée, comme la possibilité de vivre ensemble les Grand-Prix de F1 sur écran géant (première date, le dimanche 5 juillet pour le Grand Prix d’Autriche) et les conférences Backstage : l’accès est garanti jusqu’au nombre maximum autorisé de participants.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.