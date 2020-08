Le lancement par Cadillac de sa gamme de véhicules électriques commence avec le dévoilement du Lyriq, un multisegment de luxe dynamique, moderne et entièrement électrique.

Le Lyriq est basé sur la plateforme modulaire de véhicules électriques de nouvelle génération de GM et est entraîné par le système de propulsion Ultium, ce qui permet à Cadillac de proposer à ses clients une variété d’options d’autonomie et de performances. Comme l’autonomie est l’un des critères les plus importants lors du choix d’un véhicule électrique, le Lyriq a été conçu pour qu’il offre une autonomie de plus de 485 km sur une charge complète, selon des essais internes.

Parmi les principales caractéristiques de performance et de technologie, mentionnons :

Des options de recharge adaptées à diverses préférences pour la maison, le lieu de travail et la route, y compris des régimes de recharge rapides c.c. de plus de 150 kW et des régimes de recharge de niveau 2 allant jusqu’à 19 kW 2 .

. Des configurations à propulsion ou à transmission intégrale de performance.

La plus récente version du système Super Cruise 3 , la première véritable fonction d’aide à la conduite mains libres de l’industrie, utilisable sur plus de 320 000 km d’autoroutes compatibles et récemment améliorée pour inclure le changement de voie automatisé.

, la première véritable fonction d’aide à la conduite mains libres de l’industrie, utilisable sur plus de 320 000 km d’autoroutes compatibles et récemment améliorée pour inclure le changement de voie automatisé. De nouvelles technologies comme la visualisation tête haute amélioré à deux plans et le stationnement automatique à distance.

L’interaction la plus transparente et la plus adaptative de la marque avec le conducteur et les passagers, y compris la plus récente expérience utilisateur Cadillac qui est présentée sur un écran à DEL de pointe de 33 po en diagonale, qui s’étend sur toute la zone de visionnement du conducteur.

PERFORMANCE LIBÉRATRICE

Certains véhicules électriques de luxe présentent aujourd’hui une architecture de moteur à combustion interne classique adaptée, ce qui n’est pas le cas avec le Lyriq. La toute nouvelle plateforme électrique modulaire de Cadillac sur laquelle le Lyriq est basé est le fondement de sa performance libératrice. Avec une architecture de véhicule électrique spécialisée, sa conception élimine des contraintes physiques importantes associées à l’adaptation de la propulsion électrique à l’intérieur d’une architecture de véhicule classique, pour une conception optimisée qui prend en charge une plus grande autonomie, une expérience de conduite stimulante et une nouvelle interprétation de l’espace pour les passagers.

Sur le Lyriq, le système de batterie Ultium constitue un élément structurel de l’architecture, intégré de façon à contribuer à la tenue de route et à la maniabilité, ainsi qu’à la sécurité du véhicule. En fait, le centre de gravité plus bas et la répartition du poids de près de 50/50 rendue possible par le positionnement du bloc-batterie font du Lyriq un véhicule dynamique et nerveux ce qui permet d’adopter une conduite sportive.

De plus, le Lyriq est principalement entraîné par les roues arrière, avec une transmission intégrale de performance en option. Le positionnement du moteur d’entraînement à l’arrière du véhicule contribue à un sentiment d’équilibre et d’agilité encore plus grand – des atouts qui confirment l’engagement de longue date de Cadillac en matière de performance satisfaisante. Il permet aussi au système d’acheminer plus de couple sur la chaussée sans patinage des roues, ce qui procure une accélération exaltante et une meilleure tenue en virage. Les véhicules équipés d’une transmission intégrale de performance vont un peu plus loin, avec un deuxième module d’entraînement placé à l’avant du véhicule, ce qui permet un réglage très flexible, améliorant la dynamique du véhicule et les performances pour le conducteur.

TOUT NOUVEAU SYSTÈME DE BATTERIE ULTIUM

Le Cadillac Lyriq est alimenté par le nouveau système de batterie Ultium de GM, qui offre environ 100 kilowattheures d’énergie pour procurer une performance palpitante.

La composition chimique NCMA (nickel, cobalt, manganèse, aluminium) de pointe du système Ultium utilise de l’aluminium dans la cathode pour contribuer à réduire le besoin de métaux des terres rares comme le cobalt. En fait, les ingénieurs de GM ont réduit la teneur en cobalt de plus de 70 pour cent par rapport aux batteries GM actuelles.

La composition chimique évoluée de la batterie est contenue dans de grandes cellules de style pochette plate qui permettent une construction modulaire intelligente afin de réduire la complexité et de simplifier les besoins de refroidissement. De plus, les composants électroniques de la batterie sont intégrés directement aux modules, éliminant près de 90 pour cent du câblage du bloc-batterie, comparativement aux véhicules électriques actuels de GM.

En ce qui a trait à la recharge, le Lyriq offre des options de recharge rapides et pratiques, que ce soit à la maison ou en déplacement. Avec une recharge rapide c.c., le il peut être rechargé à des régimes de plus de 150 kW.

TECHNOLOGIE INTÉGRÉE ASTUCIEUSEMENT

Imaginé pour rendre l’interaction avec ses technologies plus intuitive et gratifiante, le partenariat du Lyriq avec le conducteur et les passagers est à la fois stimulant et astucieux.

À son approche, le Lyriq reconnaît le conducteur et lance un « accueil » avec une séquence d’éclairage chorégraphiée, tout en préparant l’habitacle pour le trajet, notamment en réglant les sièges, les rétroviseurs et la commande de température. À l’intérieur, le Lyriq offre le plus haut niveau d’intégration de renseignements au conducteur, d’infodivertissement et de connectivité de Cadillac, pour une expérience des plus harmonieuses et gratifiantes.

Un affichage à DEL de pointe de 33 po en diagonale intègre harmonieusement un seul grand écran qui couvre la zone de visionnement pour le conducteur et englobe les renseignements pour le conducteur, les commandes du système d’infodivertissement et les vues des caméras. Ce nouvel écran présente la densité de pixels la plus élevée de l’industrie automobile d’aujourd’hui et peut afficher plus d’un milliard de couleurs, soit 64 fois plus que tout autre véhicule de l’industrie automobile, pour offrir une expérience à bord exceptionnelle, incomparable à tout ce que l’on a vu auparavant chez Cadillac.

Parmi les autres faits saillants technologiques et interactifs, notons :

Surveillance de la batterie et de la charge grâce à des graphiques clairs de consultation facile. Le système détermine les besoins énergétiques du véhicule à la maison et en déplacement selon les préférences de l’utilisateur, surveille et prévoit la consommation d’énergie et offre des suggestions de recharge.

Le nouveau système de visualisation tête haute à deux plans avec réalité augmentée utilise deux plans : un plan proche qui indique la vitesse, la direction et plus encore, et un plan éloigné affichant des signaux de navigation transparents et d’autres alertes importantes.

La plus récente version du système Super Cruise, la fonction d’aide à la conduite mains libres, y compris le changement de voie automatisé. 3

Le stationnement à distance supervisé fait appel à des capteurs ultrasoniques pour aider le LYRIQ à se stationner automatiquement en parallèle ou à la perpendiculaire — que le conducteur soit à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule.4

SONORITÉ SANS BRUIT

La technologie du Lyriq traite aussi le son de deux façons importantes : Bloquer les sons indésirables et profiter au maximum des sons que les passagers veulent entendre.

En primeur, Cadillac lancera une nouvelle technologie de suppression du bruit routier, qui fait passer la suppression active du bruit à un niveau supérieur en intégrant plus de microphones et d’accéléromètres, ce qui améliore les capacités de suppression du bruit. Grâce à ce nouveau système, les ingénieurs du son et des performances de Cadillac peuvent cibler la gamme de fréquences du bruit des cavités des pneus, pour réduire le niveau de bruit dans le véhicule et offrir une expérience plus silencieuse dans l’habitacle.

Le Cadillac Lyriq s’appuie sur le partenariat exclusif de la marque avec AKG. « Avec le Lyriq, nous voulions offrir une expérience sonore qui transporterait le conducteur d’un véhicule à un studio d’enregistrement », a confié Hussein Khalil, ingénieur en chef de la conception audio de Cadillac. « Avec le système sonore AKG, nous sommes en mesure d’offrir cette expérience ainsi que la qualité et la fiabilité auxquelles les clients de véhicules de luxe s’attendent. »

À son lancement, le Lyriq offrira un système audio AKG Studio à 19 haut-parleurs, qui offre une reproduction sonore exceptionnellement nette et précise, permettant au conducteur et aux passagers de profiter de leur musique préférée.

NOUVEAU VISAGE DE CADILLAC

Le premier VUS électrique de Cadillac s’affirme par sa conception audacieuse qui présente un nouveau visage, de nouvelles proportions et une nouvelle présence pour la nouvelle génération de véhicules électriques de la marque. Il s’agit d’une vision d’avenir sans les contraintes liées aux besoins d’un moteur à combustion interne et d’une transmission classiques.

« Le Lyriq représente la prochaine version du style de la marque emblématique engendrée par l’électrification, comme seule Cadillac peut l’exprimer », a avancé Andrew Smith, directeur général, conception Cadillac mondiale. « À l’intérieur comme à l’extérieur, le Lyriq est une intégration réfléchie du design et de la technologie et est conçu pour faire de chaque déplacement une occasion spéciale. »

Caractérisé par des lignes tendues et des surfaces épurées, le Lyriq présente un style affirmé et moderne, défini par une ligne de toit basse et fluide et une voie large qui accentuent l’agilité et suscitent la confiance. D’autres détails, comme un aileron de toit ajouré, expriment l’attention particulière portée à l’aérodynamisme pour optimiser le rendement énergétique sur l’autoroute.

Une calandre « cristal noir » distinctive à l’avant est l’un des éléments stylistiques les plus uniques et expressifs du Lyriq. C’est aussi une caractéristique dynamique, car elle fait partie d’une chorégraphie d’éclairage spectaculaire qui, avec son éclairage vertical et mince à DEL audacieux distinctif, accueille le propriétaire à son approche. À l’arrière, les feux arrière divisés intègrent des DEL minces qui sont également intégrées à la chorégraphie d’éclairage.

À l’intérieur, la nouvelle architecture de véhicule électrique du Lyriq ouvre les possibilités en matière d’espace intérieur et de design; les concepteurs de Cadillac ont eu l’occasion de repenser l’utilisation de l’espace et l’endroit où intégrer divers éléments intérieurs.

Il en résulte une conception plus aérée et minimaliste qui fait davantage participer le conducteur et les passagers à l’expérience de conduite tout en offrant une fonctionnalité exceptionnelle lorsqu’il s’agit de solutions de rangement. L’intérieur regorge également de détails subtils et de finition soignée, comme des grilles de haut-parleur rétroéclairées, des écrans incurvés avec espace de rangement dissimulé, et comme à l’extérieur, des fonctions d’éclairage orchestrées.

