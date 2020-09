Pendant deux jours, les parisiens auront le privilège de découvrir le nouveau Defender démontrer l’étendue de ses aptitudes en affrontant la jungle urbaine.

Fidèle au modèle original, le nouveau Defender offre des technologies tout-terrain avancées afin de redéfinir l’aventure du XXIᵉ siècle, sans renier l’héritage pionnier qui est celui de Land Rover depuis 71 ans.

Il lui manque désormais des volontaires qui n’ont pas peur de voir les choses en grand. C’est pourquoi le nouveau Defender se met en scène Place de la Bourse à Paris à travers un dispositif imaginé par la marque anglaise afin de démontrer ses extraordinaires capacités.

Éprouvé dans les terrains les plus hostiles de la planète, le nouveau Defender honore cet héritage et vient de rejoindre le casting du dernier James Bond – Mourir peut attendre. Une occasion unique pour les fans de s’immerger en avant-première dans l’univers de la saga James Bond, qui offre son premier rôle au nouveau Defender, le plus robuste et le plus efficace de la gamme Land Rover…En ce qui concerne notre marché, on se contentera de…voir le dernier James Bond !

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.