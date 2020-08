GMC a annoncé que son super camion tout électrique, le Hummer EV, fera ses débuts plus tard cet automne et commencera sa production à la fin de 2021.

Prévue dans un premier temps pour le 20 mai dernier avant que la situation sanitaire ne chamboule les plans du constructeur américain, la présentation du Hummer EV, d’une puissance 1000 chevaux et un couple maxi de 15.574 Nm, de quoi lui permettred’afficher un 0 à 96km/h en seulement 3 secondes, aura finalement lieu en automne, GMC ne dévoilant toujours pas la date exacte.

Ce Full Size” aux lignes droites et rectilignes et dont les feux semblent nous renvoyer vers ceux du H2 arborera une calandre rétro-éclairée de par son appartenance au monde des modèles électriques et disposera de panneaux de toit facilement amovibles pour offrir une expérience en plein air aux passagers.

« GMC construit des camions et des VUS haut de gamme et performants. Et le GMC HUMMER EV porte ces qualités à de nouveaux sommets », explique Duncan Aldred, vice-président de GMC. « C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous présentons notre camion révolutionnaire zéro émission pendant la plus grande soirée publicitaire à la télé. »