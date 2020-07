La septième Student Car de l’école professionnelle de Skoda basée sur la Scala portera le nom de Slavia.

Depuis l’automne 2019, 31 étudiants, dont 5 filles, de l’école professionnelle de Skoda à Mladá Boleslav élaborent leur voiture de rêve. Pour la première fois, les étudiants ont basé leur conception, la septième de la série depuis le lancement du projet annuel de la Skoda Student Car, sur la compacte de Skoda, la Scala, qu’ils transforment en une fascinante Spider. De la présentation des premières esquisses à la construction d’un véhicule unique de leurs propres mains en passant par la conception de l’intégralité du véhicule, ils réalisent toutes les étapes eux-mêmes, sous la supervision de leurs professeurs. Ils sont soutenus par les ingénieurs et profitent de l’expérience des collaborateurs des départements de développement technique, de design et de production de Skoda.

Après une pause forcée, les apprentis et leurs professeurs ont pu reprendre leur travail sur une version Spider de la Skoda Scala par le biais de cours théoriques et de vidéoconférences. Au cours de la phase finale de la construction du véhicule, l’équipe de la Student Car sera soumise à des procédures d’hygiène et de sécurité particulièrement complètes.

