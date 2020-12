Le Groupe PSA, primé en 2019 pour sa triplette Peugeot Partner, Citroën Berlingo Van et Opel Combo, se voit décerner le titre prestigieux de « International Van of the Year 2021 » gràace à une autre triplette composée de la Citroën ë-Jumpy, la Peugeot e-Expert et l’Opel e-Vivaro.

Un jury composé de 24 journalistes et experts indépendants issus de 24 pays d’Europe et de Russie, a attribué le prestigieux trophée « International Van Of The Year 2021» (IVOTY) aux Peugeot e-Expert, Citroën ë-Jumpy, Opel Vivaro-e et Vauxhall Vivaro-e, premiers véhicules électrifiés de notre gamme VUL.

Issus d’un programme transversal, les nouveaux Peugeot e-Expert, Citroën ë-Jumpy et Opel Vivaro-e (Vauxhall Vivaro-e) ont été conçus pour offrir des prestations, sans aucun compromis de charge utile et de volume de chargement à tous nos clients : artisans, entreprises et administrations.

Ils bénéficient de technologies et aides à la conduite de dernière génération, qui sont un gage de sécurité et de confort pour les utilisateurs.

Après l’obtention du trophée IVOTY 2019 pour la gamme Peugeot Partner, Citroën Berlingo van, Opel Combo ( Vauxhall Combo), ce deuxième trophée IVOTY remporté en deux ans confirme la pertinence de la nouvelle génération de VUL du Groupe PSA et de sa stratégie d’électrification.

Jarlath Sweeney, Président du jury IVOTY commente ainsi la décision des jurés:

« Avec son quatuor, PSA lance sur le marché Européen les premiers fourgons électriques dotés d’une autonomie supérieure à 300 km. Ils bénéficient d’une solide qualité de construction, présentent de très bonnes qualités dynamiques et, mis à part un silence de fonctionnement supérieur, peu de choses distinguent les sensations de conduite qu’ils procurent de celles des versions diesel ».

« Avec ces versions 100% électriques de leur fourgon, les quatre marques de PSA donnent un formidable élan à la mobilité électrique en milieu professionnel, en favorisant la démocratisation et l’extension du transport zéro-émission ».

« Les fourgons électriques de PSA établissent de nouveaux standards et apportent leur lot de progrès. C’est exactement ce que l’on exige de l’« International Van of the Year ». Mieux encore, chaque marque de PSA a développé des dérivés électriques de son véhicule, du fourgon tôlé au minibus et au shuttle, sans compromettre la charge utile ni le volume de chargement. ».

« Le nouveau quatuor des fourgons électriques de PSA pousse encore plus avant le concept de l’intégration maximum de modes de propulsion, électrique ou à combustion interne, sur la base d’une même plate-forme. Leur autonomie est telle qu’ils pourraient être attractifs pour toutes sortes de business aussi bien que pour les livraisons sur les derniers kilomètres ».

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.