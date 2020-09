Audi présente la version Sportback de son Q5 et s’offre ainsi un nouveau et troisième SUV Coupé, après l’e-tron Sportback et le Q3 Sportback au sein de sa gamme.

La version Coupé du Q5, qui vient de passer par la case restylage se dévoile officiellement et reprend la même recette que sur le Q3 Sportback avec une partie avant identique tout en offrant au Q5 une chute de toit plus prononcée et des vitrages arrière affinés pour ce SUV qui viendra concurrencer les BMW X4 et Mercedes-Benz GLC Coupé.

L’habitacle sera identique à celui du Q5 avec la troisième génération de la plateforme d’infotainment modulaire (MIB 3), offrant une puissance de traitement 10 fois supérieure à celle de son prédécesseur, la MIB 2. Elle consiste en un tableau de bord conventionnel doté en son centre d’un système d’information au conducteur. Du côté des équipements haut de gamme, le virtual cockpit plus d’Audi offre un écran digital de 12,3 pouces avec 3 affichages différents.

Sous le capot, le Q5 Sportback sera lancé avec le moteur 2.0 TDI de 204 ch et 400 Nm, associé à une transmission à double embrayage S tronic à sept rapports. Cette motorisation est également couplée à une hybridation légère et à une transmission intégrale quattro. Un autre moteur 2.0 TDI viendra renforcer plus tard l’offre, avec environ 150 ch en 2 roues motrices ainsi que le 50 TDI, équipé du V6 3.0 de 286 ch. Côté essence, Audi annonce deux TSI mais sans en donner les spécifications. Enfin, une SQ5 Sportback viendra chapeauter la gamme.

































