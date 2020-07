Land Rover s’est associé à Autohome pour concevoir une tente de toit spécifique au Defender 110, aussi solide et performante que le véhicule qui la porte.

Le nouveau Defender est le plus performant et le plus connecté des Land Rover à ce jour. Son empattement court et ses porte-à-faux réduits au minimum déterminent des capacités de franchissement sans égales tandis que la technologie “software-over-the-air” (SOTA) lui garantit de bénéficier des dernières mises à jour, où que l’on installe son campement dans le monde.

Aussi robuste et efficace que le véhicule pour lequel elle a été conçue, la tente de toit du Defender allie une conception inspirée et des matériaux de la meilleure qualité, testés sous les climats les plus rudes. Une coque légère en fibre de verre protège la tente en position fermée et permet de la déplier d’une main en quelques secondes. Il suffit de libérer l’attache arrière et de soulever légèrement la coque pour que les haubans pneumatiques s’allongent et déploient complétement les éléments latéraux en toile gris carbone.

Conçue pour les cœurs aventureux et les esprits curieux, la tente abrite deux adultes sur un luxueux matelas d’ouate de belles dimensions, avec ses oreillers, un éclairage à leds et un filet de rangement. La tente est aisément accessible par l’un ou l’autre côté du véhicule, grâce à une échelle pliante en aluminium qui trouve place, dans son sac de rangement, à l’intérieur de la tente quand celle-ci est fermée.

Durant le trajet, la tente se range à plat pour préserver la stabilité et l’efficacité aérodynamique. Dépliée, elle est longue de 2,30 mètres, large d’1,30 mètre et haute d’1,50 mètre.

La tente de toit vient s’ajouter aux 170 accessoires déjà disponibles pour le Defender – la plus large gamme jamais produite pour un Land Rover – et s’adapte idéalement aux rails de toit et à la galerie Land Rover Expedition, d’origine sur les Land Rover équipées du Pack Adventure.

Le Pack Adventure est l’un des quatre packs d’accessoires disponibles pour le nouveau Defender – avec les packs Explorer, Country et Urban – chacun étant conçu pour donner un caractère différent à la voiture. Plus de la moitié des Defender 110 configurés en ligne l’ont été avec l’un de ces packs.

