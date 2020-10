L’exposition prélude de la biennale de Barcelone a accueilli les travaux de six artistes contemporains dont ceux de l’artiste algérienne Amina Zoubir.

Artiste plasticienne, réalisatrice et commissaire d’exposition d’art vidéo, Amina Zoubir est diplômée d’un Master en Théorie et pratique de l’art contemporain et des nouveaux médias en 2009 à l’Université Paris 8 après un diplôme d’études supérieures artistiques (DESA) en Design Graphique à l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts d’Alger obtenu en 2006, selon sa biographie.

Cette artiste, que vous pouvez découvrir sur son site mais également sur “Un été à Alger” (Palmarès du Prix Varenne Web&Doc FIGRA 2013), partageait la vedette à Casa Seat avec Morehshin Allahyari (Iran), Héla Ammar (Tunisie), Raquel van Haver (Colombie), Em’kal Eyongakpa (Cameroun) et Marwan Elgamal (Egypte) qui questionnent des pensées comme l’anti-racisme, le féminisme, les aspects identitaires et les effets de colonialisme sur leurs histoires et cultures.

