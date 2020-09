La version coupé de la Volkswagen Tiguan, le Tiguan X, a été officiellement dévoilée dans un marché chinois très gourmand de ce type de silhouette.

Reprenant le faciès du Tiguan restylé mais avec un toit plongeant, le Tiguan X est plus long de 28 cm pour atteindre 4,77 m résultant de l’utilisation l’empattement du Tiguan Allspace et offrir plus d’espace, critère important aux yeux des clients chinois. La partie arrière se distingue par un design spécifique avec de nouveaux feux et d’un nouveau diffuseur.

Sous le capto, deux seuls blocs essence TSI l’animent avec respectivement à 186 ch et 220 ch et associés exclusivement à une transmission automatique DSG7.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.