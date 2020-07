Avec le Tiguan R et ses 320 chevaux, Volkswagen s’offre un troisième SUV sportive après les T-Roc R et le Touareg R, élargissant ainsi son offre dans le segment.

Après le T-Roc R fort de 300 chevaux et un couple maximum de 400 Nm et le Touareg R hybride rechargeable de 462 chevaux et 700 Nm de couple, c’est au tour du SUV le plus vendu de Volkswagen de s’offrir une version sportive R embarquant un moteur 2.0 TSI survitaminé de 320 ch associé à une boîte DSG7 et une transmission intégrale 4Motion.

Par rapport à la version standard, le Tiguan R affiche des pare-chocs et un diffuseur arrière exclusifs et des élargisseurs de passage de roue et des jantes 21 pouces « Estoril » en alliage léger. L’équipement « R » exclusif est parachevé notamment par un système de freinage 18 pouces particulièrement puissant, des trains roulants « DCC » (avec amortisseurs à réglage adaptatif) optimisés et surbaissés de 10 mm ou encore une sélection du profil de conduite spécialement adaptée à la déclinaison « R ». Citons également un programme électronique de stabilisation déconnectable, une transmission intégrale totalement nouvelle avec répartition individuelle du couple sur chaque roue, sans oublier un échappement sport exclusif à quadruple ligne avec des sorties visibles et des enjoliveurs chromés. Le Tiguan R peut également se parer, en option, d’un échappement couleur Titane spécialement conçu par Akrapovič, le spécialiste des échappements sport.

L’habitacle du Tiguan R se démarque entre autres par de nouveaux sièges sport haut de gamme spécifiquement conçus pour ce modèle avec appuie-tête intégrés, en totale adéquation avec le tempérament sportif du véhicule sur les plans de l’esthétique comme de l’ergonomie. Parmi les autres spécificités, notons les cadrans numériques (« Digital Cockpit ») avec logo R et compteur de tours intégré, les inserts décoratifs « R » exclusifs (coloris « Carbon Grey ») et les enjoliveurs de seuil de porte éclairés avec logo « R » à l’avant. L’habitacle est parachevé par le nouveau volant sport « R ». Il se dote d’une touche « R » qui permet d’activer directement le mode « Race » et de palettes radicalement sportives pour sélectionner manuellement les vitesses de la boîte DSG à double embrayage à 7 rapports.

