La nouvelle Volkswagen ID.3 a établi son premier record d’autonomie : la voiture électrique a couvert les 531 km qui séparent Zwickau de Schaffhausen (Suisse) avec une seule charge.

Officiellement, le modèle dispose d’une autonomie allant jusqu’à 420 km (WLTP). Cette valeur a été dépassée de plus de 100 km, soit une hausse de 26%. Le véhicule est un modèle ID.3 1st Pro Performance de série, équipé d’une batterie de 58 kWh, construit à l’usine de véhicules électriques de Zwickau. Le trajet vers la Suisse s’est fait uniquement sur routes et autoroutes publiques avec la traversée de villes telles que Bayreuth et Ulm. Au volant du véhicule se trouvait l’« hypermiler » Felix Egolf, originaire de Suisse. Le terme « hypermiling » est originaire des États-Unis et fait référence à la conduite d’un véhicule de série avec des techniques qui maximisent l’efficacité et minimisent la consommation.



« Cette voiture possède tout : elle est compacte mais spacieuse, avec un design décontracté, presque futuriste et un faible coefficient de traînée », a indiqué Felix Egolf à son arrivée à Schaffhausen. Même si le trajet du record n’est pas entièrement comparable à un trajet quotidien, il souligne néanmoins l’aspect pratique de l’ID.3 au quotidien. « Avec sa batterie, sa motorisation efficace et sa capacité de charge rapide, les longs trajets ne sont plus un problème, note Reinhard de Vries, Directeur Général Technologie et Logistique chez Volkswagen Sachsen. Il s’agit également d’un message fort pour l’équipe de Zwickau et pour l’ensemble de l’équipe ID. »



Outre la technologie, la course au record dépend surtout de l’adoption d’un style de conduite économe en énergie. Felix Egolf s’est efforcé de relâcher au maximum l’accélérateur et de laisser l’ID.3 avancer en roue libre. Sur les sections d’autoroute, il a parfois utilisé l’aspiration des camions qui se trouvaient devant lui. Le poids, par contre, n’était pas idéal : la présence du cameraman et de l’équipement technique a fait grimper le poids utile total à environ 250 kg. En outre, des éléments de consommation auxiliaires tels que le système de navigation, les feux de jour, la radio et la ventilation ont été utilisés de manière temporaire ou permanente. Cela n’a pas empêché la consommation de ne pas dépasser 10,9 kWh/100 km, alors que la consommation standardisée de l’ID.3 se situe entre 14,5et 15,4kWh/100km.



Le trajet du record s’est effectué à 44% sur autoroute et à 56% sur route de campagne. La vitesse moyenne affichée est de 56 km/h. Il a fallu environ neuf heures à Felix Egolf pour parcourir la distance qui sépare Zwickau de Schaffhausen. Le véhicule du record est une ID.3 1st Pro Performance Gris Manganèse de 204 ch équipée d’une batterie de 58 kWh.



Construite à l’usine de véhicules électriques de Zwickau, l’ID.3 est le premier membre de la famille ID. 100% électrique de Volkswagen. L’usine de Saxe joue un rôle clé dans le changement de système vers l’électro-mobilité : pour la première fois, une grande usine de production de véhicules est entièrement convertie à l’électro-mobilité, pour un investissement de quelque 1,2 milliard d’euros. Comme prévu, toutle travail de conversion sera achevé cette année. En 2021, première année de pleine production de l’usine modernisée, quelque 300 000 véhicules électriques basés sur la Plateforme Modulaire Électrique (MEB) quitteront le site de Zwickau, qui deviendra ainsi la plus grande et la plus efficiente des usines de véhicules électriques en Europe et l’emblème de la transformation du réseau mondial de production de Volkswagen.